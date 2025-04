TSG Backnang: "Sie können ohne Druck und befreit aufspielen"

Nach dem souveränen 4:1-Heimsieg gegen Zuzenhausen steht die TSG Backnang vor einer heiklen Auswärtsaufgabe. Auf dem schwer bespielbaren Rasen in Leinfelden-Echterdingen muss die Mannschaft von Mario Marinic gegen einen angeschlagenen, aber keineswegs harmlosen Gegner bestehen.

Rückzug und Umschaltspiel

In den vergangenen Spielen agierte Calcio vor allem aus einer stabilen Defensive heraus. Auch in den Spielen gegen Reutlingen (0:1) und die Normannia Gmünd (1:2) sei das Team nicht chancenlos gewesen. Marinic sieht in der Spielweise eine klare Tendenz: „Sie wollen hauptsächlich ins Umschaltspiel kommen.“ Für die Backnanger bedeutet das, wachsam zu sein, vor allem bei Ballverlusten.