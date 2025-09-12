TSG Backnang: "Sie haben unheimlich viel individuelle Klasse"

Reaktion in Neckarsulm

Das 1:1 beim Aufsteiger war ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn Mario Marinic gerne mehr mitgenommen hätte. „Es hätten gut und gerne auch drei Punkte werden können“, sagte der Trainer. Seine Mannschaft habe „ein überragendes Auswärtsspiel gemacht“ und bis zur 65. Minute alles im Griff gehabt. Chancen, die Partie frühzeitig zu entscheiden, blieben jedoch ungenutzt. „Uns hat die Effizienz gefehlt, das 2:0 zu machen.“

Stabile Defensive als Fundament

Trotz des verpassten Sieges zog Marinic positive Schlüsse. „Gegen den Ball sieht vieles deutlich besser und gefestigter aus“, erklärte er. Gerade die Geschlossenheit in der Defensive sei eine Grundlage, auf die sich aufbauen lasse. Dass am Ende dennoch ein Gegentor fiel, sei ärgerlich, aber auch ein Lernprozess. „Wir müssen in diesen Situationen konsequenter verteidigen.“

Pforzheim mit Offensivpower

Mit dem CfR Pforzheim reist eines der formstärksten Teams der Liga an. 18 Tore in sieben Spielen sprechen für sich. „Sie haben unheimlich viel individuelle Klasse, vor allem in der Offensive“, lobte Marinic den kommenden Gegner. Spieler wie Noah Lulic, Victor Joao Schick oder Rückkehrer Dominik Salz würden der Mannschaft zusätzliche Qualität verleihen. „Das ist eine starke Mannschaft, die vieles spielerisch löst, aber auch über lange Bälle mit Salz brandgefährlich bleibt.“

Mutiger Auftritt gefordert

Trotz der klaren Favoritenrolle der Gäste sieht Marinic seine Mannschaft nicht chancenlos. „Es wird eine reizvolle Aufgabe, ihnen die erste Niederlage zuzufügen“, sagte er. Mit einem klaren Matchplan wolle man den CfR ärgern und die eigene Heimstärke unter Beweis stellen. „Wir werden uns mit unseren Mitteln einstellen und müssen alles investieren.“

Kader kehrt langsam zurück

Personell gibt es leichte Entlastung. „Lukas Glaser kehrt ins Aufgebot zurück, auch Charalampos Parharidis ist wieder dabei“, so Marinic. Der Rest des Kaders bleibt unverändert. Vor allem die Rückkehr von Parharidis, der zuletzt gesperrt fehlte, sorgt für mehr Optionen in der Defensive.