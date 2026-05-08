TSG Backnang scheitert an Bissingens Effizienz im hitzigen Kellerduell

Die Partie begann für die TSG denkbar ungünstig. Bereits in der 2. Minute brachte Max Stumm die Gäste nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Backnang brauchte einen Moment, um sich von diesem frühen Schock zu erholen, arbeitete sich danach aber sichtbar ins Spiel. Vor allem nach Standardsituationen wurde die Mannschaft gefährlich. Die beste Phase der ersten Halbzeit blieb dennoch ohne Torerfolg, obwohl der Ausgleich mehrfach nahe schien.

Backnang versuchte früh, das Spiel an sich zu ziehen. Ein Freistoß von Vincent Sadler, ein anschließender Volley von Patrick Tichy und mehrere Eckbälle sorgten für Druck. Später köpfte Lukas Glaser nach einer Ecke gefährlich, der Ball wurde auf der Linie geklärt. Auch nach der Pause setzte die TSG den Gegner sofort wieder unter Spannung, etwa mit einem Distanzschuss von Charalambos Parharidis und einem gefährlichen Freistoß von Tichy. Doch trotz klarer Feldvorteile und hoher Intensität fehlte im letzten Drittel die Präzision.

Das zweite Gegentor als Knackpunkt

In einer Phase, in der der Ausgleich in der Luft lag, fiel auf der anderen Seite die Vorentscheidung. In der 61. Minute profitierte Bietigheim-Bissingen von einem missglückten Backnanger Abschlag und dem folgenden Durcheinander im Spielaufbau. Max Stumm reagierte am schnellsten und traf zum 2:0. Für die TSG war das der entscheidende Rückschlag. Zwar warf Backnang in der Folge noch mehr nach vorne, öffnete damit aber zugleich Räume für Konter.

Hitzige Schlussphase

Die Begegnung blieb bis zum Ende umkämpft und emotional. Backnang kam noch durch Fabijan Domic zu einer guten Kopfballchance, scheiterte aber am stark reagierenden Gästetorhüter. Bietigheim-Bissingen setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt: Auron Selimi nutzte in der 90.+4 Minute ein weiteres Durcheinander im Strafraum zum 3:0. Kurz darauf sah der bereits ausgewechselte Bleart Dautaj wegen seines Jubels auf dem Feld noch Gelb-Rot. Auch nach Abpfiff kochten die Emotionen noch einmal hoch. Für Backnang bleibt eine bittere Niederlage, weil der Aufwand groß war, das Ergebnis aber allein die Effizienz des Gegners widerspiegelte.