– Foto: Y. Le Madon

TSG Backnang rutscht weiter ab Mit dem 2:4 gegen Mutschelbach setzt sich der Negativlauf der Oberliga Fußballer aus den Etzwiesen fort. Nach der durchaus vermeidbaren Niederlage beim Aufsteiger sind die Roten nur noch Vorletzter.

Das Fußballglück muss man einfach mal erzwingen. Aber auch das gelang den Backnanger Oberliga-Fußballern beim 2:4 auf dem Kunstrasen bei Neuling Mutschelbach nicht. Gegen einen Gegner, dem die Elf aus dem Etzwiesen jederzeit auf Augenhöhe begegneten, fehlten den Roten einmal mehr die Mittel, um zu punkten. Und vor allem genügt halt nicht nur eine gute Halbzeit, um am Ende erfolgreich sein zu können. So konnten sich die mitgereisten TSG-Anhänger und auch Trainer David Pfeiffer nur an einem guten zweiten Durchgang erfreuen. Über den ersten Durchgang konnte man getrost den Mantel des Schweigens hüllen.