TSG Backnang ringt Neckarsulm in Unterzahl nieder und atmet auf

Gefährdete erste Halbzeit Die Partie begann ausgeglichen, doch die besseren Möglichkeiten hatten zunächst die Gäste. Burak Alabas verpasste die mögliche Führung, weil Hornek noch vor der Linie rettete, später scheiterte Pascal Sohm frei per Kopf, als Patrick Tichy auf der Linie klärte. Auch Amir Brockman kam zu guten Gelegenheiten, einmal parierte Maurice Brauns stark im Eins-gegen-Eins. Backnang setzte dagegen einzelne eigene Akzente, etwa durch Patrick Tichy mit einem Fallrückzieher an die Latte und durch Flavio Santoro, der aus guter Position an Torwart Rombach scheiterte.

Der Treffer vor der Pause

Kurz vor dem Seitenwechsel fiel dann doch das Tor – und zwar auf der anderen Seite. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Ali Ferati eine Ecke in den Strafraum, nach abgeblockter erster Aktion kam Flavio Santoro aus dem Rückraum zum Abschluss und traf in der 45.+4 Minute zum 1:0. Für Backnang war es ein günstiger Zeitpunkt, weil sich die bis dahin gefährlicheren Gäste für ihren Aufwand nicht belohnt hatten. Die TSG nahm damit eine Führung mit in die Kabine, die dem bisherigen Spielverlauf nicht selbstverständlich entsprach.

Bruch nach der Gelb-Roten Karte

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich die Statik der Partie deutlich. In der 61. Minute sah Patrick Tichy innerhalb weniger Sekunden Gelb-Rot, nachdem er eine Szene im Strafraum reklamierte. Backnang musste damit fast eine halbe Stunde in Unterzahl überstehen. Neckarsulm drängte in dieser Phase auf den Ausgleich, doch die TSG hielt dagegen, unter anderem mit einer entscheidenden Grätsche von Mika Müller nach einer Ecke.