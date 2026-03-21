TSG Backnang ringt Neckarsulm in Unterzahl nieder und atmet auf

Die TSG Backnang hat am 24. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen Türkspor Neckarsulm gewann die Mannschaft mit 1:0 und verschaffte sich damit im engen Tabellenmittelfeld etwas Luft. Vor 150 Zuschauern leitete Schiedsrichter Marvin Monninger eine Partie, in der Backnang nicht die klareren Chancen hatte, aber den entscheidenden Moment nutzte. Besonders nach der Pause war der Sieg vor allem ein Ergebnis von Widerstandsfähigkeit.
Gefährdete erste Halbzeit
Die Partie begann ausgeglichen, doch die besseren Möglichkeiten hatten zunächst die Gäste. Burak Alabas verpasste die mögliche Führung, weil Hornek noch vor der Linie rettete, später scheiterte Pascal Sohm frei per Kopf, als Patrick Tichy auf der Linie klärte. Auch Amir Brockman kam zu guten Gelegenheiten, einmal parierte Maurice Brauns stark im Eins-gegen-Eins. Backnang setzte dagegen einzelne eigene Akzente, etwa durch Patrick Tichy mit einem Fallrückzieher an die Latte und durch Flavio Santoro, der aus guter Position an Torwart Rombach scheiterte.
Der Treffer vor der Pause
Kurz vor dem Seitenwechsel fiel dann doch das Tor – und zwar auf der anderen Seite. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Ali Ferati eine Ecke in den Strafraum, nach abgeblockter erster Aktion kam Flavio Santoro aus dem Rückraum zum Abschluss und traf in der 45.+4 Minute zum 1:0. Für Backnang war es ein günstiger Zeitpunkt, weil sich die bis dahin gefährlicheren Gäste für ihren Aufwand nicht belohnt hatten. Die TSG nahm damit eine Führung mit in die Kabine, die dem bisherigen Spielverlauf nicht selbstverständlich entsprach.
Bruch nach der Gelb-Roten Karte
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich die Statik der Partie deutlich. In der 61. Minute sah Patrick Tichy innerhalb weniger Sekunden Gelb-Rot, nachdem er eine Szene im Strafraum reklamierte. Backnang musste damit fast eine halbe Stunde in Unterzahl überstehen. Neckarsulm drängte in dieser Phase auf den Ausgleich, doch die TSG hielt dagegen, unter anderem mit einer entscheidenden Grätsche von Mika Müller nach einer Ecke.
Stabil bis zum Schluss
In Überzahl kam Neckarsulm zwar zu mehr Ballbesitz, doch Backnang verteidigte die knappe Führung konsequent. Das Spiel wurde zerfahrener, die Gastgeber reagierten mit mehreren Wechseln und versuchten, die Ordnung zu halten. In der langen Nachspielzeit blieb der Druck der Gäste bestehen, ohne dass der Ausgleich fiel. So brachte die TSG das 1:0 über die Zeit und steht nach 24 Spielen mit 29 Punkten nun auf Rang zehn. Gerade wegen der Entstehung dieses Sieges – spätes Führungstor, lange Unterzahl, hohe Belastung – hat dieser Erfolg für Backnang besonderes Gewicht.