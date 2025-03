TSG Backnang reist zur "spielstärksten Mannschaft der Oberliga"

Balingen mit klarer Ambition nach oben

Für Marinic gehören Balingen und Großaspach zu den Schwergewichten der Liga. "Sie spielen eigentlich in ihrer eigenen Liga", sagt der Backnanger Coach und verweist auf die Ambitionen des Gegners. "Am Ende des Tages stellt sich nur die Frage, kann Balingen noch irgendwo eingreifen in der Meisterschaft oder gehen sie den Weg über die Relegation?" Die Verpflichtungen von Simon Klostermann und Ivo Colic seien ein klares Zeichen für den Aufstiegswillen.

Spielstärkste Mannschaft der Liga

Marinic sieht in Balingen den stärksten Gegner in der Oberliga. "Sie sind unglaublich variabel, haben ein tolles Positionsspiel, eine gute Struktur und spielen mit hoher Geschwindigkeit meist vertikal nach vorne." Gerade diese Spielweise werde für seine Mannschaft eine besondere Herausforderung.

Druckvolles Angriffsspiel erwartet

Auch in der Defensivarbeit sieht Marinic eine große Qualität beim Gegner. "Sie betreiben ein aggressives Angriffspressing gegen den Ball, da müssen wir dagegenhalten." Gleichzeitig sei ihm bewusst, dass seine Mannschaft dabei viel investieren müsse. "Wenn man im Fußball von Leidenschaft spricht, werden wir an diesem Wochenende definitiv leiden müssen."

Eigene Chancen müssen genutzt werden

Dennoch sieht Marinic nicht nur Stärken beim Gegner: "Da wo es Stärken gibt, gibt es auch Schwächen, und wenn wir irgendwo Möglichkeiten im Spiel bekommen, müssen wir sie gnadenlos ausnutzen." Der Matchplan werde genau darauf ausgerichtet sein.

Spielglück und maximale Leistung nötig

Um eine Überraschung zu schaffen, müsse sein Team alles abrufen. "Das Spielglück müssen wir erzwingen, und dafür muss jeder Einzelne ans Maximum gehen." Marinic betont, dass seine Mannschaft in den vergangenen Spielen gezeigt habe, wozu sie in der Lage sei. "Jetzt werden wir sehen, ob uns eine Überraschung in Balingen gelingen mag."