TSG Backnang: Pokalfight, Verlängerung und dennoch das Aus Der Oberligist überzeugt mit großem Kampf, scheidet aber im Halbfinale gegen Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach aus. von Timo Babic · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Die TSG Backnang hat den Einzug ins Finale des WFV-Pokals erst nach großem Widerstand verpasst. Im Halbfinale unterlag der Oberligist dem Regionalliga-Spitzenreiter und Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach mit 0:3 nach Verlängerung. Vor 1500 Zuschauern hielt Backnang die Partie über 90 Minuten offen und zwang den Favoriten in die Extra-Schicht. Erst dort setzte sich die höhere individuelle Qualität der Gäste entscheidend durch.

Disziplin gegen den Favoriten

Backnang begegnete dem klassenhöheren Gegner von Beginn an mit Ordnung und hoher Einsatzbereitschaft. Großaspach hatte mehr Ballbesitz und suchte früh die Kontrolle, fand gegen die kompakte TSG aber lange nur selten klare Räume. Die Gastgeber verteidigten aufmerksam, ließen sich auf den Kampf ein und hielten das Spiel dadurch offen. Auch offensiv setzte Backnang einzelne Nadelstiche, etwa durch Fabijan Domic, dessen Abschluss in der 30. Minute knapp über das Tor ging. Wenig Raum, viel Widerstand

Auch nach der Pause änderte sich am Charakter der Partie wenig. Großaspach erhöhte den Druck und kam zu besseren Möglichkeiten, scheiterte aber zunächst immer wieder an Yusuf Tirso. Der Backnanger Torhüter entschärfte einen Distanzschuss von Marius Kunde ebenso stark wie später einen Heber von Loris Maier. Backnang selbst blieb im Umschalten gefährlich, musste jedoch zunehmend mehr Defensivarbeit leisten. So stand nach 90 intensiven Minuten ein torloses Remis.