TSG Backnang: Pokalfight, Verlängerung und dennoch das Aus

Die TSG Backnang hat den Einzug ins Finale des WFV-Pokals erst nach großem Widerstand verpasst. Im Halbfinale unterlag der Oberligist dem Regionalliga-Spitzenreiter und Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach mit 0:3 nach Verlängerung. Vor 1500 Zuschauern hielt Backnang die Partie über 90 Minuten offen und zwang den Favoriten in die Extra-Schicht. Erst dort setzte sich die höhere individuelle Qualität der Gäste entscheidend durch.
Disziplin gegen den Favoriten
Backnang begegnete dem klassenhöheren Gegner von Beginn an mit Ordnung und hoher Einsatzbereitschaft. Großaspach hatte mehr Ballbesitz und suchte früh die Kontrolle, fand gegen die kompakte TSG aber lange nur selten klare Räume. Die Gastgeber verteidigten aufmerksam, ließen sich auf den Kampf ein und hielten das Spiel dadurch offen. Auch offensiv setzte Backnang einzelne Nadelstiche, etwa durch Fabijan Domic, dessen Abschluss in der 30. Minute knapp über das Tor ging.
Wenig Raum, viel Widerstand
Auch nach der Pause änderte sich am Charakter der Partie wenig. Großaspach erhöhte den Druck und kam zu besseren Möglichkeiten, scheiterte aber zunächst immer wieder an Yusuf Tirso. Der Backnanger Torhüter entschärfte einen Distanzschuss von Marius Kunde ebenso stark wie später einen Heber von Loris Maier. Backnang selbst blieb im Umschalten gefährlich, musste jedoch zunehmend mehr Defensivarbeit leisten. So stand nach 90 intensiven Minuten ein torloses Remis.
Die Entscheidung in der Verlängerung
In der Verlängerung hielt die TSG zunächst weiter dagegen, geriet dann aber doch in Rückstand. In der 100. Minute traf Fabian Eisele nach einer schnellen Aktion und einem Nachschuss zum 0:1. Backnang versuchte zu antworten und kam in der 108. Minute zur großen Chance auf den Ausgleich, doch Fabijan Domic scheiterte aus kurzer Distanz an einer starken Parade von Maximilian Reule. Damit blieb die Partie offen, ehe ein Standard sie entschied: Lukas Stoppel traf in der 114. Minute per Freistoß zum 0:2.
Ein Pokalabend mit spätem Bruch
Mit dem zweiten Gegentor war die Last für Backnang in den letzten Minuten zu groß geworden. In der Nachspielzeit der Verlängerung erhöhte Lukas Stoppel noch auf 0:3. Das Ergebnis fiel damit klarer aus, als es der Spielverlauf über weite Strecken vermuten ließ. Für die TSG bleibt trotz des Ausscheidens ein Auftritt, der über 90 Minuten vom Widerstand gegen einen klassenhöheren Gegner lebte. Erst in der Verlängerung endete ein Pokalabend, an dem Backnang dem Favoriten lange alles abverlangte.