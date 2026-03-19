TSG Backnang peilt im direkten Duell den Beifreiungsschlag an

Ausgangslage Backnang geht mit 26 Punkten als Tabellen-14. in die Partie, Neckarsulm steht mit 27 Zählern auf Rang elf. Die Abstände im unteren Tabellenbereich bleiben eng, auch weil hinter der TSG mit Normannia Gmünd und Hollenbach zwei Mannschaften in Reichweite liegen. Ein Heimsieg würde Backnang an Neckarsulm vorbeibringen und die eigene Position stabilisieren. Eine Niederlage würde die Lage dagegen weiter verdichten.

Rückblick auf das Wochenende

Die TSG verlor zuletzt beim FC 08 Villingen mit 0:1. Entscheidend war der Treffer von Fabio Pfeifhofer in der 56. Minute, nachdem Backnang zuvor selbst die Chance auf die Führung ausgelassen hatte. Auch Neckarsulm blieb am vergangenen Spieltag ohne Punkte und unterlag zuhause dem SV Oberachern mit 0:1. Beide Mannschaften gehen also nach knappen Niederlagen in dieses direkte Duell.

Hinspiel ohne Sieger

Das erste Aufeinandertreffen der Saison endete 1:1. Fabijan Domic brachte Backnang bereits in der 3. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Mika Müller in der 64. Minute den Ausgleich brachte. Das Ergebnis passt zur tabellarischen Nähe beider Mannschaften. Auch im Rückspiel spricht vieles für eine enge Partie, in der einzelne Szenen über den Ausgang entscheiden könnten.