TSG Backnang: "Natürlich sind wir wieder enttäuscht"

Taktische Umstellung ohne Wirkung

„Wir haben eine ein bisschen andere Herangehensweise gewählt. Wir waren heute deutlich tiefer stehend, wollten natürlich die langen Bälle verhindern, die Reutlingen spielt“, erklärte Trainer Mario Marinic. Mit drei Innenverteidigern wollte er das Spiel auf zweite Bälle und Zielspieler Konstantinos Markopoulos unterbinden. „Wir sind aber nicht gut ins Spiel gekommen. Da war das leichte Übergewicht auf der Reutlinger Seite.“ Der Elfmeter zum 0:1 nach 27 Minuten sei für ihn „zweifelhaft“ gewesen.

Doppelschlag bringt Hoffnung

Backnang ließ sich davon nicht entmutigen. „Wir fangen uns dann, machen das 1:1 durch einen Aufbaufehler auf Reutlinger Seite. Kurz danach glückt uns sogar durch einen schönen Spielzug das 2:1 vor der Halbzeit.“ Mit dem Platzverweis gegen Reutlingen kurz vor der Pause schien die Partie zu kippen. „Das Momentum liegt dann auf unserer Seite. Aber in der Verfassung, in der wir uns momentan befinden, gibt es uns keine Sicherheit, keine Kontrolle, auch mit einem Mann mehr zu agieren.“

Verunsicherung in Überzahl

Nach der Pause kippte das Spiel. „Der Gegner macht mehr, tut mehr, und du denkst, du musst vielleicht weniger machen.“ Reutlingen kam zum Ausgleich und drehte die Partie. „Wir haben es einfach versäumt, in der zweiten Halbzeit die numerische Überzahl auszuspielen und eine dominante Spielkontrolle reinzukriegen.“

Blick nach vorn auf Villingen

Marinic forderte seine Mannschaft auf, den Rückschlag schnell zu verarbeiten: „Jetzt gilt es aufzustehen, gemeinsam das Ganze auch zu analysieren. Natürlich sind wir wieder enttäuscht. Wir sind am fünften Spieltag, haben ein Spiel gewonnen - jetzt kannst du liegen bleiben oder halt eben aufstehen.“ Besonders die aus seiner Sicht inkonsequente Elfmeterentscheidung ärgerte ihn: „Beim Stand von 2:1, wenn der Schiedsrichter den Elfmeter auf der Reutlinger Seite pfeift, dann muss er den auch beim Foulspiel an uns pfeifen. Für mich auch ein ganz klarer Elfmeter. Dann gehst du hier 3:1 in Führung. Aber hätte, wenn und aber zählt dann eben nicht.“