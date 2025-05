TSG Backnang: "Nach der Hinserie absolut keine Selbstverständlichkeit"

Die Basis wurde in der Rückrunde gelegt

Mario Marinic, Cheftrainer der TSG Backnang, fand vor dem vorletzten Spieltag der Saison zunächst lobende Worte für seine Mannschaft: „Bevor wir mit voller Vorfreude auf das letzte Heimspiel der diesjährigen Oberligasaison und auf den kommenden Gegner SV Oberachern kommen, möchte ich vorab ein Riesenkompliment und Lob an meine Mannschaft aussprechen, die in der Rückrunde überragendes geleistet hat.“ Der frühzeitige Klassenerhalt, zwei Spieltage vor Schluss, sei „nach der Hinserie absolut keine Selbstverständlichkeit“ gewesen.

Erfolg durch Konsequenz und Geschlossenheit

Der sportliche Umschwung im Kalenderjahr 2025 ist eng mit der Disziplin und der Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft verbunden. Marinic betont: „Wir wussten, dass wir Woche für Woche ans Limit gehen müssen und uns so gut wie keine Schwächephase erlauben dürfen, und das ist der Mannschaft mit ihren Leistungen und Ergebnissen herausragend gelungen.“ Der Kraftakt sei nur durch den Einsatz jedes Einzelnen möglich gewesen.

Vorfreude auf den Abschied vor heimischer Kulisse

Mit dem feststehenden Klassenerhalt kann die TSG dem letzten Heimspiel gegen den SV Oberachern gelöst entgegensehen. „Natürlich wollen wir jetzt auch das letzte Heimspiel erfolgreich bestreiten und uns vor unseren Fans, Sponsoren und Angehörigen mit einem Heimsieg verabschieden“, so Marinic. Die Aufgabe ist dabei keine leichte: Oberachern kommt als aktueller Tabellensechster und bezwang zuletzt den Tabellenzweiten TSG Balingen mit 2:0.

Rotation mit Augenmaß

Trotz gesicherter Ausgangslage plant Marinic Änderungen in der Startelf. „Ich kann jetzt schon garantieren, dass es zu Veränderungen in der Startaufstellung kommen wird und einige Jungs nochmals mehr Spielzeit erhalten werden“, kündigt er an. Dennoch werde die TSG das Spiel „mit der Ernsthaftigkeit und der Seriosität zum maximalen Erfolg angehen“, aber zugleich mit „gewisser Lockerheit“ auftreten.

Ein Ziel bleibt: Platz drei der Rückrundentabelle

Neben dem positiven Abschluss steht für die TSG ein sportliches Detail im Fokus: In der Rückrundentabelle belegt Backnang derzeit Rang drei. Diesen Platz will das Team verteidigen. „Ziel ist es, den jetzigen Tabellenplatz mindestens zu festigen und mit Blick auf die Rückrundentabelle auch den 3. Tabellenplatz zu verteidigen“, so Marinic. Voraussetzung dafür ist eine konzentrierte Vorstellung gegen einen formstarken und individuell gut besetzten Gegner. Die TSG hat die passende Mischung aus Anspannung und Befreiung – für einen stimmungsvollen Schlusspunkt einer bemerkenswerten Rückrunde.