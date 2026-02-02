TSG Backnang: Nach der Enttäuschung geht es schnell weiter

In der Oberliga Baden-Württemberg steckt die TSG Backnang vor der zweiten Saisonhälfte noch im Abstiegskampf und braucht eine erfolgreiche Rückserie, um auch in der kommenden Runde weiter Oberligist zu sein. Nach einem schwachen Auftritt am Wochenende geht es für die Elf von Trainer Mario Marinic bereits am morgigen Dienstag zum nächsten Test.
Für den nächsten Test haben die Backnanger eine kurze Anreise, denn es geht zum Nachbar und Bezirksliga-Tabellenführer SV Allmersbach. In der Vergangenheit war die TSG Bereits mehrmals für einen Test in Allmersbach zu Gast, die Ergebnisse sprechen für sich: 3:0. 7:0, 8:0 und 9:0 - allerdings endete der letzte Test im vergangenen Winter mit einem 2:2-Unentschieden. Die Allmersbacher stehen nach einer erfolgreichen ersten Saisonhälfte auf dem ersten Platz der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und absolvierten bereits zwei gelungenge Testspiele. Im Duell gegen die Backnanger wird sich zeigen, wie sich die Marinic-Elf von der Pleite am Wochenende erholt hat.
Beim TSV Oberensingen, Vierter der Verbandsliga Württemberg, lief es nicht nach Plan. Die Backnanger verloren am Ende mit 1:5 und mussten zusehen, wie sie nach einer Gelb-Roten-Karte für Patrick Tichy die letzten zehn Minuten in Unterzahl bestritten haben. Es war ein Auftritt, den man sich in der Vorbereitung nicht wünscht und dennoch wurden die Baustellen schnell sichtbar.
Bereits am Samstag steht dann ein weiterer Test für den Oberligisten an. Im Heimspiel gegen den ASV Neumarkt aus der Bayernliga Nord soll dann ein besserer Auftritt hingelegt werden.
