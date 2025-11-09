TSG Backnang nach 1:5 bedient: "Fühlt sich verdammt bitter an"

Erste Halbzeit unter Kontrolle

Backnang findet gut in die Partie, hält den Ball und bestimmt Struktur und Rhythmus. Trainer Mario Marinic bilanzierte: „In der ersten Halbzeit haben wir das Heft des Handelns komplett in der Hand, haben eine gute Spielkontrolle, eine gute Struktur in unserem Fußballspiel.“ Göppingen agiert mit Direktspiel und langen Zuspielen, ohne klare Durchbrüche: „Göppingen mit vielen langen Bällen agierend, hatten eigentlich kaum was Zwingendes auf unser Tor.“ Als Backnang die Kontrolle zu festigen scheint, fällt der Rückstand nach einem langen Standard, „den sie lang schlagen, wir einfach schlecht verteidigen.“

Ausgleich nach Standard – und ein chancenarmes Duell

Die TSG antwortet reif: Nach Eckballvariante trifft Niklas Benkeser in der 28. Minute zum 1:1. Zuvor war es eine Begegnung mit wenigen klaren Abschlüssen: „Von daher war es, was die Torchancen angeht, sehr chancenarme erste Halbzeit.“ Marinic betont zugleich den seriösen Auftritt: „Ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwo gefährlich werden kann auf Göppinger Seite.“ Mit dem Ausgleich rückt Backnang die Statik wieder zurecht und geht mit dem Gefühl in die Pause, die Partie in den Griff zu bekommen.

Bruch nach der Pause: Eckball, Elfmeter, Hypothek

Der Trainer hatte gewarnt: „Göppingen wird kommen, wir müssen hellwach sein, dürfen keine eigenen Fehler machen, müssen vor allem bei den Standards besser verteidigen.“ Doch kurz nach Wiederbeginn entsteht das 1:2 aus einer Ecke, „den Ball nicht klären“. Es folgt der nächste Nackenschlag: „dann kommt ein slapsticker Handelfmeter dazu, wo wir uns gegenseitig anschießen, dann steht es 1:3.“ In dieser Phase wächst die Last auf Backnang, ohne dass die entscheidende Entlastung gelingt: „Dann ist es eine große Hypothek.“

Fehlerserie und nachlassender Glaube

Die TSG sucht den Anschluss, doch Göppingen nutzt die Räume konsequent. Marinic moniert vor allem das Nachlassen im Zugriff: „wir müssen uns einfach vorwerfen, dass wir dran glauben, bis zur letzten Minute einfach alles investieren, die Körpersprache an den Tag legen.“ Das Gefühl, das Spiel noch zu drehen, stellte sich nicht ein: „Da hatte ich nicht das Gefühl, dass wir wirklich noch mal dran glauben.“ Zwei Aufbaufehler besiegeln die Höhe der Niederlage, „dann ist Göppingen gnadendos in ihrer Chancenverwertung.“ Das Resultat schmerzt, doch der Trainer ordnet ein: „Fühlt sich verdammt bitter an, liest sich bitter, sehr deutlich, aber so deutlich sah es gar nicht aus, wie das Ergebnis nachher hergibt.“

Blick nach vorn: Personal und Programm

Sorge bereitet die Gesundheit von Flavio Santoro: „Schauen hoffentlich, dass Flavio Santoro nicht länger ausfällt, auch er hat sich verletzt.“ Der Belastungssteuerung misst der Trainer Priorität bei: „Wir müssen schauen, dass wir gut haushalten in der kommenden Woche.“ Der Fahrplan ist anspruchsvoll: „Und jetzt haben wir zwei schwere Aufgaben, zwei Schwergewichte angefangen“ Das Leitmotiv lautet Rückbesinnung auf die erste Hälfte in Göppingen: klare Struktur, griffiges Anlaufen, Stabilität bei Standards. Aus Backnanger Sicht zählt jetzt die Reaktion – ruhig, sachlich, wirksam.