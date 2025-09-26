TSG Backnang: "Müssen von Anfang an hellwach und präsent sein"

Moralischer Punktgewinn in Oberachern

Das 2:2 beim SV Oberachern brachte Backnang den vierten ungeschlagenen Auftritt in Folge. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen ist und reagiert hat“, betonte Marinic. Für ihn sei es „bei einem schweren Auswärtsspiel auf jeden Fall ein Punktgewinn“.

Serie soll ausgebaut werden

Die TSG steht mit zwölf Zählern im Mittelfeld und will den positiven Trend fortsetzen. „Wir wollen weiterhin an unserer ungeschlagenen Serie anknüpfen und aufs Punktekonto einzahlen, dann wäre der Punktgewinn vom vergangenen Wochenende noch mehr wert“, erklärte der Trainer.

Essingen mit viel Wut im Bauch

Der kommende Gegner reist mit gemischten Vorzeichen an. „Mit Essingen jedoch kommt ein Gegner auf uns zu, der noch kein Auswärtsspiel verloren hat und herausragend in die Saison gestartet ist“, so Marinic. Nach dem 0:6 gegen Mannheim erwartet er eine Trotzreaktion: „Nach der 0:6-Heimniederlage gegen Mannheim kommen sie mit viel Wut im Bauch und möchten eine ,jetzt erst recht‘-Reaktion zeigen.“

Erfahrung und Qualität im Kader

Essingen habe die Ausfälle gut verkraftet, warnte der TSG-Coach: „Sie verfügen über sehr viel Erfahrung in ihrem Kader und haben den Ausfall von Yussuf Coban super aufgefangen.“ Deshalb gelte es, von Beginn an konzentriert zu agieren: „Wir müssen von Anfang an hellwach und präsent sein.“

Positive Nachrichten aus dem Kader

Auch personell gibt es bei Backnang Fortschritte. „Die Rückkehr von unserem Langzeitverletzten Tim Pöhler, welcher tolle Fortschritte im Mannschaftstraining macht, und uns hoffentlich bald wieder zur Verfügung steht, ist erfreulich“, sagte Marinic. Zudem sei „Patrick Tichy nach seiner Erkrankung überstanden und am Wochenende mit dabei.“