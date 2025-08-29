TSG Backnang: "Müssen unsere Lehren aus solchen Partien ziehen"

Morgen, 15:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen TSG Backnang TSG Backnang 15:30 live PUSH

Lehren aus den Heimniederlagen

Trainer Mario Marinic machte nach der Niederlage gegen den Türkischen SV Singen keinen Hehl aus seinen Gefühlen: „Die Enttäuschung nach der zweiten Heimniederlage in Folge war bei allen Beteiligten groß. Die Gründe wurden klar thematisiert und angesprochen. Jeder Einzelne hatte sich das anders vorgestellt, aber in der Oberliga gibt es eben kein Wünsch dir was, sondern die Realität liegt immer auf dem Platz.“ Zugleich mahnte er, die nötigen Schlüsse zu ziehen: „Wir wollen und müssen unsere Lehren aus solchen Partien ziehen und die Erkenntnis gewinnen, dass wir als TSG Backnang Woche für Woche an unser Maximum gehen müssen.“

Junge Mannschaft in der Entwicklung

Die Schwankungen im bisherigen Saisonverlauf führt Marinic auch auf die Altersstruktur zurück: „Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass wir mit dem KSC II die zweitjüngste Spieltagsmannschaft der Oberliga waren. Es gehört zum Entwicklungsprozess dazu und dass wir die Leistungsschwankungen bei dieser jungen Mannschaft in Kauf nehmen müssen.“ Er erinnerte daran, dass Fehler in der Liga sofort Konsequenzen haben: „Fehler werden in der Oberliga gnadenlos bestraft. Deshalb gilt der Fokus auch auf das Verteidigen und wir brauchen die komplette Entschlossenheit in der Zweikampfführung und müssen die Schärfe und Härte von der ersten Minute bis zur letzten Minute auf den Platz bringen.“

Schweres Auswärtsspiel in Reutlingen

Mit Blick auf den kommenden Gegner sieht Marinic eine große Herausforderung: „Mit Reutlingen wartet nicht nur der nächste Gradmesser auf uns, sondern auch ein tolles Stadion, mit tollen Fans. Auf dem Papier der klare Favorit. Reutlingen hat zwar noch kein Sieg eingefahren und ist mit Sicherheit hinter ihren Erwartungen zurück.“ Der Trainer verwies aber auf die Qualität des Gegners: „Zum Oberligastart hatten sie sich mehr erhofft, denn auch ich sehe sie mit dem Kader im vorderen Tabellendrittel. Es wartet ein schweres Auswärtsspiel auf uns, aber auswärts tun wir uns gerade vielleicht auch ein Stück weit einfacher.“

Personalsituation verbessert sich

Vor dem Gastspiel in Reutlingen gibt es positive Nachrichten: „Hoffnung macht, dass die zuletzt angeschlagenen Spieler Patrick Tichy und Niklas Benkeser schmerzfrei sind und wieder Optionen für die Startelf darstellen. Ansonsten treten wir mit dem gleichen Kader wie vergangene Woche an“, erklärte Marinic. Für Backnang geht es darum, die Punkte, die zu Hause liegen geblieben sind, nun in der Fremde zurückzuholen.