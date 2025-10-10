TSG Backnang: "Momentan die formstärkste Mannschaft der Oberliga"

Ravensburg in Topform

„Schwerer könnte die kommende Auswärtsaufgabe kaum sein“, sagte Trainer Mario Marinic im Vorfeld der Partie. „Ravensburg hat einen starken Lauf und ist momentan die formstärkste Mannschaft der Oberliga. Sie haben fünf der letzten sechs Spiele gewonnen.“ Besonders beeindruckt zeigt sich Marinic vom Auftritt der Oberschwaben in den letzten Wochen: „Sie trotzen vor Selbstvertrauen und haben sich im oberen Tabellendrittel gefestigt, wo ich Ravensburg mit ihren Möglichkeiten in der Vergangenheit schon immer erwartet hatte.“

Deutliche Steigerung gefordert

Der Backnanger Coach weiß, dass seine Mannschaft eine Leistungssteigerung benötigt. „Gegenüber der letzten Woche benötigen wir eine extreme Leistungssteigerung auf allen Ebenen, um dort punkten zu können“, betonte Marinic.

Qualität in allen Mannschaftsteilen

Die Ravensburger beschreibt Marinic als individuell stark besetztes Team: „Sie bringen unglaublich viel Qualität auf den Platz. Ex-Stuttgarter-Kickers-Torwart Roman Castellucci zählt zu den besten Torhütern der Liga. Im Zentrum ist ihr Co-Spielertrainer und Ex-Profi Nicolas Jann der große Fixpunkt.“ Auch auf den Außenbahnen sieht der Trainer große Gefahr: „Sie haben mit Felix Schäch einen unglaublichen Unterschiedsspieler mit viel Tempo. Und vorne ist auch noch Torjäger und Ex-Drittligaspieler Daniele Gabriele, welcher auch brandgefährliche Standards schlägt. Resultierend aus diesen haben sie sechs ihrer 18 Treffer erzielt.“

Konzentration auf eigene Stärken

Trotz der Qualität des Gegners blickt Marinic optimistisch auf das Duell: „Es wartet also eine sehr anspruchsvolle Aufgabe auf uns. Wir werden die Mannschaft bestmöglich vorbereiten, denn wo Stärken sind, sind bekanntlich auch Schwächen und diese werden wir ins Visier nehmen.“ Seine Forderung an das Team ist klar: „Wir müssen gegen den Ball eine brutale Schärfe an den Tag legen. Wenn wir das tun, werden wir auch Ravensburg vor Probleme stellen – das hat die Mannschaft gegen Spitzenteams bereits des Öfteren bewiesen.“

Personalsorgen belasten die Vorbereitung

Die Trainingswoche verlief für die TSG nicht reibungslos. „Die Personaldecke war diese Woche sehr angespannt. Wir hatten krankheitsbedingte Ausfälle und mit einigen angeschlagenen Spielern zu kämpfen“, erklärte Marinic. „Hinter dem Einsatz von Flavio Santoro steht ein Fragezeichen. Definitiv ausfallen werden Tim Häußermann (Muskelfaserriss) sowie Tim Pöhler, welchen auch muskuläre Probleme plagen.“