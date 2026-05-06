TSG Backnang mit wichtiger Chance im Abstiegskampf

Mit 36 Punkten aus 30 Spielen steht die TSG derzeit auf Rang elf. Der Abstand auf die gefährdeten Plätze ist vorhanden, aber keineswegs so komfortabel, dass sich Backnang Nachlässigkeiten leisten könnte. Der Sieg beim FC Nöttingen hat die Lage verbessert, zumal er gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe gelang. Nun geht es darum, diesen Erfolg im eigenen Stadion zu bestätigen und die Saison in ruhigere Bahnen zu lenken.

Der 3:1-Erfolg in Nöttingen war für Backnang in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Die Mannschaft ging durch Lorenz Ender in Führung, musste nach der Pause den Ausgleich hinnehmen, reagierte darauf aber mit neuer Entschlossenheit. Vincent Sadler brachte die TSG erneut nach vorn, ehe Ali Ferati in der Schlussphase entschied. Dass Backnang nach dem zwischenzeitlichen 1:1 nicht einbrach, sondern das Spiel wieder an sich zog, dürfte für das Heimspiel von erheblichem Wert sein.

Der Gegner lebt noch

Bietigheim-Bissingen ist Tabellen-17., doch der klare 4:1-Heimsieg gegen den SV Oberachern hat gezeigt, dass die Mannschaft den Kampf gegen den drohenden Abstieg noch nicht aufgegeben hat. Nach frühem Rückstand drehte der FSV 08 die Partie mit vier eigenen Treffern und bewies dabei Effizienz und Widerstandskraft. Für Backnang ist das ein deutlicher Hinweis, dass der Tabellenstand allein wenig über die Schwierigkeit dieser Aufgabe aussagt. Ein Gegner, der dringend Punkte braucht, wird in dieser Saisonphase kaum leicht zu bespielen sein.

Hinspiel als Warnung

Auch das erste Duell der Saison liefert dafür ein passendes Beispiel. Backnang lag in Bietigheim-Bissingen bereits mit 0:2 zurück und rettete erst in der Nachspielzeit noch ein 2:2. Der späte Ausgleich durch Sebastian Gleißner sicherte damals einen Punkt, änderte aber nichts daran, dass die TSG lange einem Rückstand hinterherlaufen musste. Für das Rückspiel ergibt sich daraus eine klare Vorgabe: Backnang sollte die Partie früher an sich ziehen und den Gegner nicht durch vermeidbare Rückschläge aufbauen. Denn für beide Mannschaften geht es an diesem Abend um deutlich mehr als nur den nächsten Spieltag.