TSG Backnang mit erstem Heimsieg: "Da gibt es keine zwei Meinungen"

Frühe Führung gibt Sicherheit

Trainer Mario Marinic sprach von einem verdienten Ergebnis: „Verdienter Heimsieg. Die drei Punkte tun gut. Wichtig waren nicht nur die drei Punkte, sondern auch die Leistung, die wir auf den Platz gebracht haben. Da gibt es keine zwei Meinungen, dass der Sieg verdient war.“ Schon in der dritten Minute hatte Julian Geldner nach einem sehenswerten Angriff die Führung erzielt. Kurz darauf verhinderte nur die Latte bei einem Schuss von Giuliano Greco das mögliche 2:0.

Villingen ohne Durchschlagskraft

Nach einer Druckphase der Gäste zeigte sich die TSG gefestigt. „Wenn wir so verteidigen, im Kollektiv als Mannschaft gegen den Ball gemeinsam arbeiten, wird es schwer, gegen uns Tore zu erzielen, geschweige denn Fußballspiele zu gewinnen“, stellte Marinic klar. Zwar erhöhte Villingen vor der Pause den Druck, kam aber kaum zu zwingenden Chancen. Backnang stand sicher und hielt die knappe Führung.

Unentschlossenheit in der Offensive

In der zweiten Halbzeit blieb die Partie offen. „Der kleine Vorwurf, den ich meiner Mannschaft heute machen kann, wenn ich irgendwo Kritik sehe, ist, dass wir nicht frühzeitig das 2:0 machen“, erklärte Marinic. Chancen dazu waren reichlich vorhanden.

Defensive Moral bis zum Schlusspfiff

Die Schlussphase wurde nach der Gelb-Roten Karte für Charalambos Parharidis noch einmal brenzlig. „So bleibt das Spiel lange offen. Danach noch die gelb-rote Karte, wo ich das Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter vermisse. Dann hast du noch mal eine Druckphase, die letzten fünf Minuten in der Nachspielzeit zu überstehen“, sagte Marinic. Doch seine Mannschaft verteidigte mit Leidenschaft und brachte den Sieg ins Ziel.

Blick nach vorne auf Neckarsulm

„Von daher sind wir heute glücklich über die drei Punkte, darauf gilt es jetzt aufzubauen. Am Samstag werden wir schauen, dass wir uns gut einstellen, das Selbstvertrauen mitnehmen, Neckarsulm analysieren“, erklärte der TSG-Trainer. Sorgen bereiten ihm jedoch die Ausfälle: „Ärgerlich ist die Sperre von Caralambos Parharidis und Lukas Glaser, der auf jeden Fall ausfallen wird.“ Dennoch ist das Ziel klar: „Wir müssen in die Jungs gut reinhorchen, dass wir noch mal nachlegen können am Samstag, was eine schwere Aufgabe wird gegen den guten Aufsteiger aus Neckarsulm.“