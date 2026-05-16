TSG Backnang: Last-Minute Sieg bringt Klassenerhalt ganz nah

Die Partie begann aus Sicht der TSG schwierig. Gmünd war zunächst die aktivere Mannschaft und kam im ersten Durchgang zu den klareren Gelegenheiten. Georg Wilhelm prüfte die Gäste früh aus der Distanz, später traf Alexander Aschauer den Pfosten, und auch Nico Molinari kam zu einer großen Möglichkeit. Backnang brauchte Zeit, um in die Begegnung zu finden, hatte aber selbst einzelne ordentliche Offensivaktionen. Zur Pause blieb das Spiel dennoch torlos, obwohl die Normannia dem Führungstreffer näher war.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel lange ausgeglichen, ohne dass eine Mannschaft früh entscheidend davonzog. Tim Grupp traf für Gmünd den Pfosten, auf der anderen Seite vergab Lorenz Ender per Kopf eine gute Backnanger Gelegenheit. Später setzte Lukas Hornek einen sauber vorgetragenen Angriff am Tor vorbei. Die Begegnung wurde intensiver und ruppiger, klare spielerische Linien traten mehr und mehr hinter Zweikämpfe und direkte Duelle zurück.

Rückstand und schnelle Antwort

In der 84. Minute schien sich das Spiel gegen die TSG zu wenden. Nach einer Flanke von rechts köpfte Alexander Aschauer zur Gmünder Führung ein. Für Backnang wäre diese Niederlage im direkten Duell im Tabellenkeller ein schwerer Rückschlag gewesen. Doch die Antwort folgte beinahe sofort: Nur drei Minuten später erzielte Julian Geldner den Ausgleich zum 1:1. Damit war die Partie in der Schlussphase wieder völlig offen.

Domic entscheidet spät

In der Nachspielzeit gelang Backnang dann tatsächlich noch die komplette Wendung. In der 90.+4 Minute nutzte Fabijan Domic einen Angriff über die rechte Seite zum 2:1-Siegtreffer. Damit drehte die TSG ein Spiel, das lange eher in Richtung der Gastgeber gekippt war. Für Backnang ist dieser Erfolg im Abstiegskampf von großer Bedeutung: Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den obersten direkten Abstiegsplatz nun sechs Punkte. Vor dem Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV hat sich die Mannschaft damit eine deutlich bessere Ausgangslage geschaffen.