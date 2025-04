TSG Backnang knackt mit reifer Leistung die 40-Punkte-Marke

Starker Start, aber auch Unsicherheiten

„Es war am Ende auch heute wieder ein verdienter Heimsieg vom Spielverlauf her“, sagte TSG-Trainer Mario Marinic nach dem Spiel. Der frühe Treffer von Flavio Santoro (10.) stellte den Verlauf des Spiels auf den Kopf, doch bereits in der fünften Spielminute hatte Bietigheim-Bissingen die erste gute Gelegenheit. „Bissingen hatte die erste gute Chance in der fünften Minute und die Latte hat uns gerettet“, so Marinic. Der Rückschlag für den Gegner schien der Startschuss für ein gutes Spiel der Backnanger, die mit einem feinen Spielzug das 1:0 erzielten.

Kontrolle und verpasste Chancen

Die TSG hatte die Kontrolle und ließ den Gegner, der in den Umschaltmomenten gefährlich war, wenig Zugriff auf das Spiel. „Wir haben wirklich die reifere Spielanlage gehabt, haben den Gegner gut laufen lassen“, so Marinic. Die Backnanger verpassten jedoch, das Spiel frühzeitig zu entscheiden: „Wir hatten noch zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, die wir ungenutzt ließen. Da hätten wir schon das 2:0 oder 3:0 machen können“, analysierte der Trainer.

Drangphase der Gäste

„Mit der ersten Chance machen wir das 2:0, und dann dachten wir, vielleicht ist das Spiel schon entschieden. Aber weit gefehlt“, blickt Marinic auf den zweiten Durchgang zurück. Im Anschluss gab es die direkte Antwort der Nullachter. Der Druck der Gäste führte zum Anschlusstreffer durch Kelecti Nkem (76.), was das Spiel wieder spannend machte. Doch die Antwort von Backnang kam schnell.

Mit einem Doppelschlag zum Sieg

Nach dem 2:1 ließ Julian Geldner (78.) mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz keine Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen. „Ein super Abschluss in den Winkel zum 3:1“, lobte Marinic den Treffer. In der Schlussphase sorgte Shaban Veselaj (83.) mit einem verwandelten Foulelfmeter für den 4:1-Endstand. „Am Ende machen wir auch noch mit dem Elfmeter das 4:1“, so der Trainer.

40 Punkte erreicht und Ostern im Blick

Mit diesem überzeugenden Sieg hat die TSG Backnang die magische 40-Punkte-Marke erreicht und sich damit einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gesichert. „Wir sind sehr stolz auf die heutige Leistung“, sagte Marinic. Jetzt steht ein „freies, entspanntes und schönes, langes Osterwochenende“ auf dem Plan, bevor die Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen den SSV Reutlingen beginnt.