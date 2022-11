TSG Backnang knackt die wichtige 20-Punkte-Marke Backnangs Fußball-Oberligist beendet die Vorrunde mit einem 5:2-Sieg im Kellerduell beim 1. FC Rielasingen-Arlen. Die Roten überholen den geschlagenen Rivalen, sind nun Fünftletzter und gehen mit Rückenwind in die drei noch verbleibenden schwierigen Partien vor der Winterpause.

„Wir wollen zum Ende der Vorrunde unbedingt 20 Zähler auf dem Konto haben.“ Diesen Satz hat Marc Erdmann in den vergangenen Wochen ein ums andere Mal gebetsmühlenartig wiederholt. Warum? Weil es in den Augen des Sportlichen Leiters des Fußball-Oberligisten TSG Backnang bedeutet, in der zweiten Hälfte dieser bislang schwierigen Spielzeit noch gute Karten im Kampf um den Klassenverbleib zu haben.

Umso mehr hat es ihn, der ausnahmsweise nicht selbst vor Ort dabei sein konnte, sicherlich gefreut, dass die Roten mit ihrem 5:2-Sieg im Kellerduell beim 1. FC Rielasingen-Arlen eine echte Punktlandung hingelegt haben.

Es sind damit exakt die angepeilten 20 Punkte, mit denen der Etzwiesenklub nach einer turbulenten Hinserie mit dem Rauswurf von Trainer David Pfeiffer als negativem Höhepunkt immerhin den fünftletzten Platz belegt. Die Tuchfühlung zu den davor platzierten Teams aus Ravensburg (20 Zähler), Hollenbach und Villingen (beide 21) sowie Reutlingen (23) ist darüber hinaus da. Nun bleibt abzuwarten, was für die TSG in den drei schwierigen Rückrundenspielen in Göppingen und Großaspach sowie auf eigenem Platz gegen den direkten Rivalen aus Reutlingen, die alle noch vor der Winterpause ausgetragen werden, herausspringt.

Das Resultat in Rielasingen-Arlen war der verdiente Lohn für eine kämpferisch starke Vorstellung der Murrtaler, obwohl es in seiner Deutlichkeit den Spielverlauf nicht ganz widerspiegelt. Vor allem in den ersten 40 Minuten waren leichte Vorteile für die Einheimischen zu verzeichnen, die TSG führte aber trotzdem. Wie das zustande kam?

Bereits nach vier Minuten wurde dem Gastgeber ein Treffer aberkannt, was eine umstrittene Entscheidung war. Albert Malaj jagte die Kugel aus 20 Metern ins Netz, doch der Schiedsrichterassistent hatte ein Handspiel des Torschützen beobachtet. Unabsichtlich, meinten die Hausherren. Vielen Dank, sagten die Gäste. Stattdessen legte Backnang das 1:0 (22.) vor. Ein Schuss von Mert Tasdelen wurde vom Keeper über die Latte gelenkt, doch nach der Ecke war Niklas Benkeser zur Stelle. Er traf nach einer zu kurz geratenen Kopfballabwehr aus 20 Metern.

Rielasingen kam nach einer halben Stunde mit dem Fallrückzieher von Obed Ugondu zum 1:1. Die Hausherren legten weiterhin den Vorwärtsgang ein, doch Backnang schlug vor der Pause noch zweimal eiskalt zu. Erst traf der eingewechselte Athanasios Coutroumpas aus kurzer Distanz zum 2:1 (39.), nur 120 Sekunden später segelte mal wieder ein Standard in den Strafraum. Thomas Doser köpfte unbedrängt zum 3:1 ein.

Nach dem Wechsel blieb Backnang am Drücker. Erst drei Minuten waren absolviert, als Marco Rienhardt nach einer Ecke aus kurzer Distanz auf 4:1 erhöhte. Damit war eine Vorentscheidung gefallen, zumal die TSG weiterhin konzentriert nach vorne spielte. Wieder war es nach genau einer Stunde eine Standardsituation, die den fünften Treffer durch Flavio Santoro einleitete. Danach plätscherte das Spiel so dahin, die Gäste konnten sich das eher erlauben. Mehr als das 2:5 von Nathan Malonga in der 89. Minute brannte aus TSG-Sicht nicht mehr an.