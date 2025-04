TSG Backnang jubelt, VfR Mannheim siegt klar, TSG Balingen enttäuscht

Backnang feierte einen klaren 4:1-Sieg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Flavio Santoro brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, gefolgt von Talha Özen, der in der 73. Minute zum 2:0 traf. Kelecti Nkem verkürzte für Bietigheim-Bissingen in der 76. Minute auf 2:1, doch Julian Geldner (78.) und Shaban Veselaj (83., Foulelfmeter) machten den Sieg für Backnang endgültig klar. ---

Im Duell der Verfolger siegte Pforzheim mit 2:1 gegen Balingen. Simon Klostermann brachte Balingen in der 66. Minute in Führung, doch Salvatore Catanzano glich in der 70. Minute für Pforzheim aus. In der letzten Spielminute sicherte Wycliff Yeboah mit seinem Treffer in der 90.+1 Minute den späten Sieg für den 1. CfR Pforzheim. ---

VfR Mannheim zeigte eine starke Leistung und besiegte den FC Zuzenhausen mit 5:0. Vincent Hofer eröffnete den Torreigen in der 9. Minute, und Kevin Krüger baute die Führung in der 26. Minute aus. Hofer legte in der 57. Minute nach, bevor Isaac Temiloluwa Okwubor (65.) und Andrew Wooten (88.) den klaren 5:0-Endstand erzielten. ---

Ravensburg braucht dringend Punkte, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen, das nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat, zählt für die Gastgeber nur ein Sieg. Die Gäste unterlagen im Spiel gegen Backnang und hoffen nun auf einen besseren Auftritt. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach FSV Hollenbach Hollenbach 15:00 PUSH