TSG Backnang: "Jedes Spiel muss der Antrieb sein" FuPa-Teamcheck: Der Oberligist um Trainer Mario Marinic ist bereit für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte. von Timo Babic · Heute, 20:00 Uhr

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die TSG Backnang startet als Tabellen-13. in die Restrunde einer extrem engen Oberliga. Trainer Mario Marinic sieht Defizite, aber auch Entwicklung – und fordert Konstanz im Abstiegskampf.

Enges Feld statt Krisenstimmung

Mario Marinic verweigert jede Dramatisierung der Tabellenlage. Die TSG Backnang steht mit 22 Punkten aus 19 Spielen auf Rang 13, doch der Blick auf die Tabelle relativiert vieles. „Ich denke, wir befinden uns in guter und bester Gesellschaft“, sagt der Trainer. Der Abstand nach unten sei zwar gering, „aber selbst auf Platz 8 sind es gerade einmal 4 Punkte“. Für Marinic ist das ein Beleg dafür, „wie eng es in der diesjährigen Oberliga zugeht und dass die Leistungsdichte noch größer geworden ist“. Sein Fazit bleibt dennoch kritisch: „Wie auch meine Trainerkollegen sage auch ich, dass wir einige Punkte zu wenig auf dem Konto haben. Die Gründe hierfür sind sehr vielseitig.“ Kaderumbruch als Erklärung

30 erzielte Tore stehen 38 Gegentreffern gegenüber – Zahlen, die die Problematik andeuten. Marinic sieht die Defensive als Teil des Problems, ordnet sie aber ein. „Die Flut an Gegentoren ist mit Sicherheit einer der Gründe.“ Gleichzeitig erinnert er an den Umbruch im Sommer: „11 Zugänge stehen 12 Abgänge gegenüber. Angefangen vom neuen Torhüterduo bis hin zur Offensivreihe.“ Ein solcher Einschnitt brauche Zeit. Sein Bild dafür ist deutlich: „Wenn man am Gras zieht, wächst es auch nicht schneller.“

Druck ist das falsche Wort

Vom klassischen Abstiegsdruck will Marinic nichts wissen. „Auf unserem Niveau und beim Amateurfußballer von Druck zu sprechen ist der falsche Ansatz und Ausdruck.“ Stattdessen definiert er die Situation als Antrieb. „Jede Trainingseinheit muss Motivation und Antrieb sein sich zu verbessern und alles zu geben. Jedes Spiel muss der Antrieb sein es gewinnen zu wollen.“ Die Oberliga versteht er als Privileg: „Dafür messen wir uns Woche für Woche mit tollen Mannschaften und investieren sehr viel Zeit und Leidenschaft in den Fußball.“ Winterarbeit unter erschwerten Bedingungen

Die Vorbereitung verläuft unter typischen Winterbedingungen. „Jeder kennt die Herausforderung einer Wintervorbereitung und deren Umstände. Das momentane Wetter tut sein Übriges bei.“ Marinic misst Ergebnissen in Testspielen nur begrenzte Bedeutung bei: „Natürlich sind Vorbereitungsspiele wichtig und deren Ergebnisse für den Kopf und das Gefühl. Wichtiger jedoch sind die Leistungen und Erkenntnisse.“ Besonders relevant ist für ihn die personelle Situation: „Wir hatten viele Langzeitverletzte und wollen die Jungs schnell wieder auf Wettkampfrhythmus und Spielpraxis bringen.“