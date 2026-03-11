TSG Backnang in Villingen: Punkte für den Abstand nach unten Der vom Abstieg bedrohte Oberligist will beim Absteiger überzeugen. von Timo Babic · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Hornauer

Die TSG Backnang steht am 23. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg vor einer Auswärtsaufgabe mit klarem Tabellenbezug. Am Samstag, 14. März, tritt die Mannschaft beim FC 08 Villingen an. Backnang geht als Tabellen-13. in die Partie, Villingen belegt Rang sieben. Nach dem späten 2:2 gegen den SSV Reutlingen geht es für die TSG darum, den gewonnenen Punkt einzuordnen und nun im nächsten direkten Vergleich der erweiterten Mittelzone nachzulegen.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr FC 08 Villingen Villingen TSG Backnang TSG Backnang 14:00 live PUSH

Ausgangslage

Backnang hat nach 22 Spielen 26 Punkte gesammelt und liegt damit knapp vor dem SSV Reutlingen sowie vier Punkte vor dem 1. FC Normannia Gmünd. Villingen steht mit 30 Zählern im gesicherten Mittelfeld, hat aber ebenfalls keine komfortable Distanz nach unten. Für Backnang bedeutet das: Ein Auswärtserfolg könnte den Blick nach unten etwas beruhigen, eine Niederlage würde die enge Lage im unteren Tabellendrittel dagegen bestehen lassen. Rückblick auf den letzten Spieltag

Die TSG kam am vergangenen Wochenende gegen Reutlingen zu einem 2:2, nachdem sie bis in die Schlussphase mit 0:2 zurückgelegen hatte. Der Punktgewinn war angesichts des Spielverlaufs wertvoll, änderte aber nichts daran, dass Backnang weiter auf Konstanz angewiesen ist. Villingen musste sich zuletzt beim SV Oberachern mit 0:1 geschlagen geben. Beide Teams gehen damit aus unterschiedlichen Ergebnissen, aber ohne echten Puffer in diese Partie.