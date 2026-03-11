TSG Backnang in Villingen: Punkte für den Abstand nach unten

Die TSG Backnang steht am 23. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg vor einer Auswärtsaufgabe mit klarem Tabellenbezug. Am Samstag, 14. März, tritt die Mannschaft beim FC 08 Villingen an. Backnang geht als Tabellen-13. in die Partie, Villingen belegt Rang sieben. Nach dem späten 2:2 gegen den SSV Reutlingen geht es für die TSG darum, den gewonnenen Punkt einzuordnen und nun im nächsten direkten Vergleich der erweiterten Mittelzone nachzulegen.
Ausgangslage
Backnang hat nach 22 Spielen 26 Punkte gesammelt und liegt damit knapp vor dem SSV Reutlingen sowie vier Punkte vor dem 1. FC Normannia Gmünd. Villingen steht mit 30 Zählern im gesicherten Mittelfeld, hat aber ebenfalls keine komfortable Distanz nach unten. Für Backnang bedeutet das: Ein Auswärtserfolg könnte den Blick nach unten etwas beruhigen, eine Niederlage würde die enge Lage im unteren Tabellendrittel dagegen bestehen lassen.
Rückblick auf den letzten Spieltag
Die TSG kam am vergangenen Wochenende gegen Reutlingen zu einem 2:2, nachdem sie bis in die Schlussphase mit 0:2 zurückgelegen hatte. Der Punktgewinn war angesichts des Spielverlaufs wertvoll, änderte aber nichts daran, dass Backnang weiter auf Konstanz angewiesen ist. Villingen musste sich zuletzt beim SV Oberachern mit 0:1 geschlagen geben. Beide Teams gehen damit aus unterschiedlichen Ergebnissen, aber ohne echten Puffer in diese Partie.
Das Hinspiel als Hinweis
Das erste Aufeinandertreffen entschied Backnang für sich. Beim 1:0 im Hinspiel traf Julian Geldner bereits in der 3. Minute zum einzigen Tor des Tages. Die Partie zeigte, dass Backnang gegen Villingen zu einem engen, kontrollierten Spiel finden kann. Zugleich verweist der knappe Ausgang darauf, dass auch im Rückspiel Kleinigkeiten entscheidend sein dürften.
Was in Villingen gefragt ist
Für Backnang wird es darauf ankommen, die Partie über längere Phasen stabil zu halten und nicht nur auf Momente zu reagieren. Das späte Comeback gegen Reutlingen hat Moral gezeigt, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mannschaft erneut in Rückstand geraten war. Gegen Villingen braucht die TSG über 90 Minuten eine klarere Struktur, wenn sie Zählbares mitnehmen will. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – auf Grundlage der vorliegenden Angaben ist dies der Vorbericht aus Sicht der TSG Backnang.