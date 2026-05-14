TSG Backnang: Im direkten Duell soll der Befreiungsschlag her

Mit 36 Punkten belegt die TSG derzeit Rang elf, Normannia Gmünd folgt mit 35 Zählern unmittelbar dahinter. Das allein zeigt bereits die Bedeutung dieser Begegnung. Ein Backnanger Sieg würde Abstand schaffen, eine Niederlage dagegen die Unruhe weiter vergrößern. Gerade weil mehrere Mannschaften im unteren Tabellendrittel noch um Absicherung ringen, gewinnt dieses direkte Duell zusätzliches Gewicht.

Der jüngste Auftritt der TSG hat die Sorgen verstärkt. Beim 0:3 gegen Bietigheim-Bissingen geriet Backnang bereits in der 2. Minute in Rückstand und lief der Partie von Beginn an hinterher. Zwar versuchte die Mannschaft danach viel, kam auch zu eigenen Möglichkeiten, blieb im letzten Drittel aber zu ungenau und zu wenig zwingend. Das zweite Gegentor nach einem Fehler im Spielaufbau und der Treffer in der Nachspielzeit besiegelten einen Abend, an dem der Gegner seine wenigen klaren Chancen konsequent nutzte. Für Backnang war es ein schwacher Auftritt mit schwerwiegender Wirkung.

Gmünds bittere Niederlage

Auch der kommende Gegner geht mit einem Rückschlag in dieses Spiel. Normannia Gmünd verlor in Oberachern trotz zweimaliger Führung noch mit 2:3. Georg Wilhelm brachte die Gäste zunächst in Front, Marvin Gnaase stellte später das 2:1 her, ehe Oberachern in der Schlussphase die Partie noch drehte. Das spricht für einen Gegner, der offensiv gefährlich sein kann, zugleich aber im entscheidenden Moment an Stabilität verloren hat. Für Backnang ergibt sich daraus ein klarer Hinweis: Auch Gmünd ist in dieser Phase anfällig.

Ein Spiel ohne Ausreden

Die TSG wird in Gmünd vor allem Verlässlichkeit brauchen. Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Bietigheim-Bissingen geht es darum, das Spiel wieder nüchterner und kontrollierter anzulegen. Im direkten Duell der Tabellennachbarn zählt weniger der schönere Vortrag als die klarere Struktur und die bessere Nutzung der entscheidenden Momente. Gerade deshalb ist die Vorgabe eindeutig: Backnang braucht in diesem Spiel einen Sieg, um den Blick nach unten nicht noch schärfer werden zu lassen.