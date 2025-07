TSG Backnang holt Marlon Suckut für mehr Offensivkraft

Erster Auftritt, erstes Tor

Suckut war bereits im Trainingslager mit dabei und scheint sich schnell in sein neues Umfeld eingefunden zu haben. Beim heutigen 3:0-Testspielerfolg beim Landesligisten TV Oeffingen setzte er kurz vor Schluss den Schlusspunkt der Partie. Nach zwei Treffern von Fabijan Domic in der 59. und 70. Minute war es der Neuzugang, der in der 86. Minute zum 3:0-Endstand traf – ein Einstand nach Maß für den jungen Offensivspieler.

Nächster Härtetest gegen Waldhof Mannheim II

Die nächste Gelegenheit, sich weiter im neuen Team zu präsentieren, bietet sich am kommenden Samstag. Dann empfängt die TSG Backnang um 14 Uhr den Verbandsligisten SV Waldhof Mannheim II zum nächsten Testspiel. Für Trainer Marinic dürfte es erneut eine Gelegenheit sein, verschiedene personelle Optionen in der Offensive auszuprobieren – mit einem Marlon Suckut, der auf mehr Einsatzminuten drängen dürfte.

Stationen im Juniorenbereich

Suckut bringt die fußballerische Ausbildung aus dem Nachwuchsbereich der Stuttgarter Kickers mit. In der abgelaufenen Saison kam er in der A-Junioren Oberliga Baden-Württemberg auf zwölf Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Zuvor sammelte er auch in der U17-Bundesliga Süd/Südwest Erfahrung und stand in der Saison 2022/2023 in 15 Partien auf dem Feld, in denen ihm ein Treffer gelang.

Jung, hungrig, entwicklungsfähig

Die kommenden Wochen in der Vorbereitung werden zeigen, welche Rolle Suckut zum Saisonauftakt einnehmen kann. Der erste Eindruck stimmt jedenfalls – und könnte für Trainer Mario Marinic in der kommenden Spielzeit eine neue Option in der Tiefe des Kaders bedeuten.