TSG Backnang: "Hätten wir auch deutlich höher gestalten können"

Erneut ein überzeugender Auftritt

Backnangs Trainer Mario Marinic war nach dem letzten Heimspiel der Saison voll des Lobes für seine Mannschaft: „Auch heute wieder ein hochverdienter Sieg. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt, das letzte Heimspiel erfolgreich zu bestreiten, zu gewinnen. Und das war auch ein nie gefährdeter Sieg.“ Bereits vor der Pause kontrollierten die Hausherren das Geschehen – nach dem Seitenwechsel wurden die Torchancen noch klarer.

Verpasste Vorentscheidung bleibt einziger Makel

Die Mannschaft verpasste es jedoch, das Ergebnis früher in die Höhe zu schrauben. „Das einzige Manko, was wir heute vielleicht kritisieren möchten, ist, dass es nur 1:0 ausgegangen ist. Das Spiel hätten wir auch deutlich höher gestalten können vom Ergebnis her. Vor allem nach der Halbzeit hatten wir drei, vier hundertprozentige Torchancen, wo wir das Spiel frühzeitig entscheiden können“, erklärte Marinic. So blieb die Partie zumindest ergebnistechnisch offen – sportlich jedoch klar auf Backnanger Seite.

Stabilität durch Kontinuität – auch in der Breite

Die positive Entwicklung der Rückrunde war auch in diesem Spiel sichtbar: „Da gab es keine zwei Meinungen, dass wir heute wieder vieles auf den Platz gebracht haben, was uns ausgezeichnet hat in der Rückrunde mit fußballerischer Klasse, mit den Grundtugenden, mit der Mentalität, auch wirklich das Spiel gewinnen zu wollen.“ Auch personell unterstrich Backnang seine Breite: „Die Körpersprache hat sehr gepasst, macht uns rundum zufrieden und glücklich. Auch die Jungs, die reingekommen sind, wir hatten vier Startelf-Veränderungen, haben sich nahtlos eingefügt.“

Rückrundenbilanz als Ausweis der Entwicklung

Mit dem Sieg gegen Oberachern festigt Backnang seine Position im oberen Tabellenmittelfeld. „Somit stehen wir jetzt bei 49 Punkten, können den Tabellenplatz 7 bzw. 8 festigen. Und in der Rückrundentabelle Platz 3.“ Diese Konstanz auf hohem Niveau soll auch im letzten Saisonspiel in Ravensburg Bestand haben.

Zum Abschluss winkt die 50-Punkte-Marke

Auch wenn der sportliche Druck nun weg ist, wird die Zielsetzung für den Saisonabschluss nicht aufgeweicht. Marinic: „Jetzt haben wir nochmal eine schöne lange Reise nach Ravensburg zum Abschluss. Also auch dieses Spiel möchten wir natürlich gewinnen und vielleicht noch ein, zwei Tabellenplätze nach vorne klettern.“

Letzter Schritt nach beeindruckender Rückrunde

Marinic zieht ein fast abgeschlossenes Zwischenfazit: „Auch heute kann ich nochmal ganz großes Lob an meine Mannschaft aussprechen. Es ist einfach ein Spiegelbild der Rückrunde.“ Und ein Ziel bleibt bestehen: „Jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Schritt miteinander zu gehen und können sogar wirklich noch die 50-Punkte-Marke knacken, was einfach herausragend wäre.“ Der Weg dorthin ist mit der Leistung gegen Oberachern glaubwürdig geebnet.