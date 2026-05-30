TSG Backnang hält lange dagegen und verliert dann klar beim Meister

Backnang begann mit einer klaren Defensividee und hielt die Partie zunächst offen. Aalen hatte zwar mehr Ballbesitz und setzte die TSG früh unter Druck, doch die Gäste verteidigten kompakt und ließen zunächst nur wenige zwingende Chancen zu. Eine große Möglichkeit von Benjamin Kindsvater vereitelte Maurice Brauns stark, ehe Backnang selbst beinahe überraschend in die Partie fand: Nach einem Ballgewinn tief in der Aalener Hälfte kam Vincent Sadler aus großer Distanz zum Abschluss, verfehlte das leere Tor aber deutlich. In der 29. Minute fiel dann die verdiente Führung des Meisters durch Kindsvater.

Die Antwort der TSG kam unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Nach nur 35 Sekunden glich Fabijan Domic zum 1:1 aus, nachdem Vincent Sadler das Spiel durchs Mittelfeld getragen und klug vorbereitet hatte. Dieser Treffer veränderte die Partie spürbar, weil Backnang nun kurzzeitig an eine Überraschung glauben durfte. In dieser Phase wirkte Aalen weniger souverän, und auch Domic tauchte noch einmal gefährlich vor dem Tor auf. Der Ausgleich war damit nicht bloß ein Zufallstreffer, sondern Ausdruck einer mutigeren Phase der Gäste.

Aalen zieht wieder an

Die Hoffnung auf einen offenen Schlagabtausch hielt jedoch nicht lange. In der 57. Minute brachte Sasa Maksimovic den VfR erneut in Führung, nachdem Backnang den tiefen Ball nicht mehr entscheidend verteidigen konnte. Danach musste die TSG wieder mehr investieren und öffnete zwangsläufig Räume. Zwar kam Domic per Kopf noch zu einer guten Chance, doch Aalen wirkte in den entscheidenden Momenten klarer und reifer. Mit dem 3:1 durch Vico Meien in der 73. Minute bekam die Partie ihre endgültige Richtung.

Klassenverbleib bleibt der Ertrag

Der Treffer von Niklas Antlitz zum 4:1 in der 88. Minute machte die Niederlage auch im Ergebnis deutlich. Für Backnang ändert das allerdings nichts mehr an der zentralen Saisonbotschaft: Der Klassenverbleib war bereits gesichert und bleibt der entscheidende Ertrag dieser Spielzeit. In Aalen zeigte die TSG, dass sie auch gegen den Meister phasenweise bestehen und selbst Akzente setzen kann, am Ende aber nicht die Qualität hatte, das Spiel über 90 Minuten offen zu halten. So steht zum Saisonabschluss eine klare Niederlage – und dennoch das Wissen, das wichtigste Ziel erreicht zu haben.