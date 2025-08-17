TSG Backnang: "Haben dem KSC II wirklich den Schneid abgekauft"

Starke Präsenz von Beginn an

„Die Vorzeichen standen nicht gerade rosig nach den kurzfristigen Ausfällen von zwei wichtigen Spielern. Patrick Tichy, muskuläre Probleme, genauso Niklas Benkezer. Musste man nochmal zwei Positionen verändern“, erklärte Marinic. Doch die Backnanger reagierten souverän: „Aber die Mannschaft hat es überragend aufgefangen. Wir waren wirklich von der ersten Minute an sehr präsent, sehr griffig, sehr giftig. Haben den KSC II wirklich den Schneid abgekauft in den Zweikämpfen. Gefühlt jeder zweite Ball war in unseren Reihen.“

Verdiente Pausenführung

Backnang erspielte sich mehrere Chancen, ehe Flavio Santoro für die Führung sorgte. „Wir hatten dann auch schon zwei, drei sehr gute Möglichkeiten in Führung zu gehen. Einmal mit dem Abschluss von CharalambosParharidis, wo wir den eigenen Spieler auf der Linie abschießen. Einmal eine überragende Aktion. Julian Geldner allein vorm Torwart, wo er gut hält. Und dann belohnen wir uns mit der dritten Chance, wo sich Flavio Santoro sehr gut durchsetzt und es 1:0 erzielt“, so Marinic.

Domic mit Ruhe am Ball

Nach der Pause erhöhte Fabijan Domic auf 2:0. „KSC reagiert mit einem Doppelwechsel. Hat dann schon eine Drangphase gehabt, eine Druckphase, die wir überstehen mussten. Aber wir machen dann zum perfekten Zeitpunkt eigentlich das 2:0, wo Arda Gürsel super den Ball erobert und Fabian Domic dann wirklich die Ruhe behält“, erklärte Marinic. „Dann denkst du am heutigen Tag, das muss reichen.“ Kurz darauf brachte Nico Engel den KSC aber mit dem 1:2 zurück ins Spiel.

Defensive als Schlüssel

Backnang verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz. „Von daher mussten wir dann nochmal alles investieren, hatten dann zwei, drei sehr gute Umschaltaktionen, wo wir das 3:1 buchen können, aber haben am Ende des Tages wirklich kaum was zugelassen, alles wegverteidigt“, sagte Marinic. „Und das war heute auch die Basis an dem heutigen Tag, dass wir einfach gegen den Ball überragend verteidigt haben im Kollektiv vom 1. bis nachher zum 15., 16. Mann, der auf dem Platz stand.“

Erleichterung über ersten Dreier

„Es gibt auch keine zwei Meinungen zu diesem verdienten Auswärtssieg“, stellte Marinic klar. „Nach dieser Woche, nach der englischen Woche im Pokal, haben die Jungs alles investiert und da sind wir jetzt sehr froh über den ersten Dreier in der Oberliga.“ Nun richtet sich der Blick nach vorn: „Jetzt gucken wir, dass wir mal endlich eine normale Trainingswoche haben ohne Pokal und die Jungs irgendwo zurückkommen, die angeschlagen sind, die Anfang der Woche regenerieren und dann spätestens ab Dienstag den Fokus wieder auf unser Heimspiel legen, gegen Türk. SV Singen und dann hoffentlich auch den Heimtreier folgen lassen.“