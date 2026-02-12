TSG Backnang: Generalprobe gegen Verbandsliga-Kellerkind

Für Backnang ist die Partie ein wichtiger Gradmesser vor dem Restart der Oberliga. Im Fokus stehen Stabilität, Intensität und die Frage, wie belastbar die Abläufe unter Druck sind. Nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte zählt jeder Schritt Richtung Konstanz. Eine Woche später beginnt die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC II – ein direktes Duell im Tabellenkeller. Entsprechend ernst nimmt die TSG ihre Generalprobe.

Die TSG Backnang hat im Test gegen den Tabellenführer der Bayernliga ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den ASV Neumarkt gewann die Mannschaft von Schiedsrichter Benjamin Schmidt begleitet mit 4:2 – ein Erfolg, der vor allem durch eine dominante erste Halbzeit geprägt war.

Backnang übernahm früh die Kontrolle und belohnte sich zwischen der 32. und 42. Minute mit einem Dreifachschlag. Ali Ferati eröffnete den Torreigen, Flavio Santoro legte nach, ehe Lukas Glaser auf 3:0 stellte. In dieser Phase überzeugte die TSG mit Tempo, klaren Abläufen und hoher Effizienz vor dem Tor.

Nach der Pause zeigte Neumarkt, warum es die Bayernliga anführt. Tim Brandl verkürzte direkt nach Wiederanpfiff und brachte sein Team mit einem zweiten Treffer in der 58. Minute wieder heran. Backnang geriet kurz ins Wanken, fing sich aber rechtzeitig. Fabijan Domic stellte in der 63. Minute den alten Abstand wieder her und sorgte für Ruhe.

Für die TSG war es ein wertvoller Test gegen einen starken Gegner. Offensiv zeigte die Mannschaft Durchschlagskraft, defensiv musste sie nach dem Seitenwechsel leiden – genau die Mischung, aus der wichtige Erkenntnisse für die Rückrunde entstehen.