TSG Backnang: Gelingt der Pokalcoup gegen den Favoriten?

Das 5:0 zum Ligaauftakt gegen den 1. FC Mühlhausen war mehr als ein gelungener Start. Die TSG kontrollierte den Aufsteiger, blieb geduldig und entschied die Partie nach der Pause mit hoher Konsequenz. Tim Pöhler traf doppelt, Luca Battista setzte mit seinem Distanzschuss ein Ausrufezeichen, Giuliano Greco und Fabijan Domic legten nach. Backnang zeigte damit genau jene Mischung aus Stabilität und Offensivkraft, die schon in der Vorbereitung sichtbar gewesen war.

Auch im Pokal hatte die TSG zuvor überzeugt. Beim Oberliga-Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen gelang ein 4:1-Erfolg, bei dem Robert Schneider schon in der ersten Minute traf und Cayan Demirköprü früh erhöhte. Nach dem Anschluss blieb Backnang ruhig und machte durch Domic sowie einen späten Foulelfmeter von Flavio Santoro alles klar.

Nun wird der Maßstab jedoch deutlich höher. Heilbronn-Freiberg reist mit zwei klaren Pflichtspielsiegen an. Im WFV-Pokal gewann der SGV beim Bezirksligisten SV Salamander Kornwestheim 8:0, in der Regionalliga folgte ein beeindruckendes 5:0 beim 1. FC Kaiserslautern II. Besonders auffällig: Die Offensive verteilt ihre Gefahr auf mehrere Schultern. Gwang-in Lee, Marius Köhl, Minos Gouras, Abou Ballo und Justin Steinkötter haben zuletzt ihre Form gezeigt.