TSG Backnang geht optimistisch in das brisante Flutlichtderby

Zum Auftakt des 25. Spieltags in der Oberliga Baden-Württemberg tritt die TSG Backnang im Derby beim souveränen Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach an. Die Gastgeber haben ihre letzten 23 Saisonspiele gewonnen und steuern unaufhaltsam auf die Meisterschaft zu. Dennoch gibt sich TSG-Trainer Mario Marinic kämpferisch.

Marinic zollt dem Gegner Respekt: "Jeder kann die Tabelle und Statistik lesen, jeder kennt ihre unfassbare Siegesserie von 23 Siegen am Stück. Für mich stellt sich nur noch die Frage, an welchem Spieltag die Meisterschaft gefeiert werden darf." Besonders die Konstanz beeindruckt ihn: "Auch jetzt in der Rückrunde gewinnen sie ihre Spiele im Stile einer Spitzenmannschaft und auch das ist ihre Qualität."

Dass Großaspach sowohl defensiv als auch offensiv überzeugt, ist für Marinic keine Überraschung: "Sie verfügen auf allen Positionen über herausragende Fußballer, allen voran um ihren Torjäger Fabian Eisele." Die Defensivstärke hebt er besonders hervor: "Ihre größte Qualität – und da fällt mir ein Sprichwort ein – ist: ‚Abwehr gewinnt Meisterschaften.‘ Sie haben gerade mal 14 Gegentore kassiert. Ein unglaublicher Wert und im Gegenzug aber auch noch 80 Tore geschossen."

Motivation im Derby besonders hoch

Trotz der klaren Vorzeichen glaubt Marinic an die Möglichkeit einer Überraschung: "Es ist ein Spiel, es ist ein Derby, vielleicht das letzte Pflichtspielderby für die kommenden Jahre, wo es um Punkte geht. Es gab bisher noch keinen Derbysieg für uns. Wenn es einen perfekten Zeitpunkt dafür gibt und die Serie reißen darf, dann am kommenden Freitag."

Flutlichtspiel als zusätzliche Bühne

Backnang setzt auf den Derby-Charakter und die besondere Atmosphäre. "Wir gehen in dieses Spiel rein, um es zu gewinnen. Es ist ein Freitagabendspiel unter Flutlicht, ein brisantes Derby, auf beiden Seiten gibt es viele Bekanntschaften." Marinic hofft auf eine stimmungsvolle Kulisse und ein besonderes Spiel: "Ich wünsche mir eine großartige Kulisse und hoffe, dass uns die Sensation gelingen mag. Dafür benötigt es einen herausragenden Auftritt unsererseits und einen schwächeren Tag ihrerseits."

Personelle Lage

Fehlen wird bei Backnang lediglich Lukas Hornek, der nach seinem Platzverweis in Balingen gesperrt ist. "Sonst sind alle Mann an Bord", so Marinic. Die Voraussetzungen für ein intensives Derby sind also gegeben.