TSG Backnang geht als Favorit ins WFV-Pokal-Achtelfinale Der Fußball-Oberligist will seine wiedergefundene Stärke an Allerheiligen beim Landesligisten FV Weiler beweisen.

Eine Übermannschaft ist die Elf aus dem Westallgäu aber auch nicht. Zumal die Gastgeber ihr Punktspiel beim TSV Trillfingen (4:1) erst am Samstag absolvierten und damit einen Tag weniger Verschnaufpause haben als die TSG. Die wiederum hat eine rund 230 Kilometer lange Busfahrt in den Knochen, wenn es am Dienstag um 14 Uhr los geht. Vielleicht ist der Reiseschlauch aber auch ein zusätzlicher Anreiz. Schließlich sollen die Strapazen ja nicht vergebens gewesen sein und das Viertelfinale bei einem Außenseiter verpasst werden.

Klar, dass der Fünftligist aus dem Murrtal beim Siebtligisten aus dem Allgäu der große Favorit ist. Wobei der Heimatverein von Ex-Weltmeister Karl-Heinz Riedle nicht unterschätzt werden sollte. Immerhin ist er in der Landesliga, Staffel 4, Tabellenzweiter hinter Laupheim und vor Albstadt. Laufkundschaft ist das Team aus dem unweit von Oberstaufen liegenden Markt Weiler-Simmerberg also garantiert keine.

Groß Zeit, sich auf den frischen Lorbeeren auszuruhen, bleibt dem Fünftletzten nicht. Schon morgen ist das Team des neuen Trainerduos Isaak Avramidis und Oguzhan Biyik erneut gefordert. Ab 14 Uhr steht an Allerheiligen beim Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler das Achtelfinale im WFV-Pokal an.

