TSG Backnang: Gegen Göppingen zählen nur drei Punkte

Mit 39 Punkten steht Backnang vor dem 33. Spieltag auf Rang elf und hat sich ein kleines, aber wertvolles Polster auf die gefährdeten Plätze verschafft. Göppingen reist mit 33 Punkten als Tabellen-14. an und gehört damit weiter zu jenen Mannschaften, die noch unmittelbar um den Ligaverbleib kämpfen. Gerade diese Konstellation verleiht dem direkten Duell zusätzliches Gewicht. Für Backnang geht es nicht nur um Punkte, sondern um die Möglichkeit, einen Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Der 2:1-Erfolg bei der Normannia war für die TSG vor allem mental bedeutend. Backnang lag bis in die Schlussphase hinein mit 0:1 zurück, nachdem Alexander Aschauer in der 84. Minute für Gmünd getroffen hatte. Doch die Mannschaft antwortete sofort durch Julian Geldner und drehte das Spiel in der Nachspielzeit noch durch Fabijan Domic. Dieser Verlauf war deshalb so wichtig, weil Backnang nach dem schwachen Auftritt gegen Bietigheim-Bissingen nicht nur ein Ergebnis, sondern auch eine sichtbare Reaktion brauchte.

Göppingen als unangenehmer Gegner

Der 1. Göppinger SV steht mit 48:52 Toren und 33 Punkten in einer Zone, in der jeder Punkt den Charakter eines Überlebensbeitrags hat. Für Backnang bedeutet das ein Heimspiel gegen einen Gegner, der mit maximaler Anspannung und entsprechendem Widerstand auftreten wird. Gerade solche Partien entwickeln selten Leichtigkeit. Der Tabellenstand spricht zwar leicht für die TSG, das Spiel selbst dürfte aber vom Druck und der Vorsicht beider Mannschaften geprägt sein.

Ein Heimspiel mit klarer Perspektive

Backnang hat sich die Chance erarbeitet, den Klassenverbleib nahezu perfekt zu machen. Nach der späten Wende in Gmünd wäre ein Heimsieg gegen Göppingen der folgerichtige nächste Schritt. Dabei wird es vor allem darauf ankommen, das Spiel kontrollierter zu gestalten als zuletzt gegen Bietigheim-Bissingen und den Gegner nicht über einfache Ballverluste oder hektische Phasen aufzubauen. Die Ausgangslage ist günstig, entschieden ist aber noch nichts. Gerade deshalb könnte dieses Spiel für die TSG zum wichtigsten Heimauftritt der Schlussphase werden.