TSG Backnang gegen "die stärkste Offensive der Liga"

Ausgangslage vor dem Rückrundenstart

Die Tabelle sortiert das Kräfteverhältnis klar: Mannheim liegt mit 41 Punkten hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter, Backnang steht mit 19 Zählern im dichten Mittelfeld. Der Blick nach innen bleibt entscheidend, weil die Vorrunde ein Muster gezeigt hat. Mario Marinic formuliert es so: „Nach der nun gespielten Vorrunde haben wir viel Luft nach oben.“ Oft „passt der Aufwand nicht zum Ertrag“, und die „Halbzeittabelle der Vorrunde“ zeichnet ein anderes Bild: „wären wir sage und schreibe auf Platz 3.“ Eine „skurrile Statistik“, die den Trainer „natürlich beschäftigt“ – und die erklärt, warum der Plan für die Rückrunde auf Konstanz und Fehlerarmut zielt.

Lehren aus dem Aalen-Spiel

Der letzte Hinrundenauftritt gegen den Primus war ein Prüfstand. Backnang führte, bevor die Partie in wenigen Minuten kippte. Marinic erinnert: „So auch am vergangenen Sonntag, als wir mit einer 1:0 Halbzeitführung in die Kabine sind.“ Danach entschieden „Kleinigkeiten und eigene Fehler über Sieg oder Niederlage“. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer sah er „ein Duell auf Augenhöhe“, das bis zum Ende offen blieb. Ausschlaggebend waren „die Durchschlagskraft, eine klare Abseitsfehlentscheidung zum 1:2 und die Effizienz der Aalener“. Gleichwohl bleibt der Ertrag für die Gruppe: „Die Jungs dürfen dennoch stolz über die gezeigte Leistung sein. Wir werden uns daran hochziehen und hoffentlich schnell wieder belohnen.“

Der Gegner im Profil

Mannheim kommt mit Wucht, Tiefe und Professionalität. Marinic spart sich Superlative nicht, aber er setzt sie nüchtern: „Zum Rückrundenbeginn kommt das nächste Brett auf uns.“ Über die Rahmenbedingungen: „Über die Mannheimer Qualitäten, welche auch unter Profibedingungen arbeiten, müssen wir wenig Worte verlieren.“ Der 7:1-Auswärtssieg in Oberachern ist für den Trainer ein Marker: „Mit dem vergangenen 7:1 Auswärtserfolg in Oberachern ist glaube ich, über Mannheim alles erzählt.“ Die Diagnose ist eindeutig: „Es kommt eine brutale Offensivpower auf uns zu. Die stärkste Offensive der Liga.“ Und die Balance stimmt auch: „Dem stehen aber auch nur 10 Gegentreffer gegenüber.“ Folgerichtig die Perspektive: „Am Ende stellt sich nur die Frage, ob Mannheim direkt aufsteigen wird oder den Weg über die Relegation gehen muss.“ Für die TSG heißt das: die erste Pressinglinie sauber bespielen, Standards sichern, zweite Bälle konsequent einsammeln.

Backnanger Ansatz und Erwartungskorridor

Die Vorbereitung richtet sich am eigenen Bestwert aus – dem taktisch disziplinierten Auftritt der ersten Halbzeiten. Marinic setzt den mentalen Rahmen: „Wir wissen jedoch auch, dass in einem Spiel alles möglich ist.“ Der operative Maßstab ist gesetzt: „wenn wir an die gezeigte Leistungen von Aalen anknüpfen, können wir auch Mannheim vor Probleme stellen.“

Rahmen, Personal, Hinspielbezug

Sportlicher Kontext und Emotion liegen nah beieinander: Das 1:1 vom 2. August war ein Ergebnis mit Signalwert, doch die Rückrunde startet auf einem höheren Belastungsplateau. Es ist das vorletzte Spiel des Jahres und das letzte Heimspiel – entsprechend hoch ist der Anspruch an Präsenz und Struktur von der ersten Minute an. Die nüchterne Lageeinschätzung bleibt bestehen: „Die Personelle Situation ist weiterhin unverändert.“