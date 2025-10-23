TSG Backnang: "Fußballherz - was willst Du mehr"

Derby als Stimmungsaufheller

„Wenn zwei Mannschaften in der Oberliga 30 km auseinander liegen, kann man getrost von einem Derby sprechen. Freitagabend, Flutlicht, Derby. Fußballherz - was willst Du mehr“, sagte Marinic mit Blick auf das emotionale Duell. Nach der schwachen zweiten Halbzeit gegen Nöttingen will seine Mannschaft im Derby eine andere Körpersprache zeigen. „Das Derby kommt uns gerade Recht, um eine andere Körpersprache und Spannung auf den Platz zu bringen, als es gegen Nöttingen in der 2. Halbzeit der Fall war.“

Fokus auf Einsatz und Wille

Der Backnanger Trainer machte deutlich, dass es nun auf Leidenschaft und Haltung ankommt. „Wir bedienen uns jetzt nicht nur an bekannten Floskeln, aber wir müssen uns das Erfolgserlebnis erarbeiten und noch mehr dafür tun“, betonte Marinic. Die Tabelle zeige, wie eng es in der Oberliga zugehe: „Mit Blick auf die Tabelle geht es in der Oberliga schon heiß her, und so kann jeder Sieg dazu beitragen, den Abstand auf die unbeliebten Plätze zu vergrößern.“ Das Ziel sei klar formuliert: „Ziel für Freitagabend ist es, Bissingen auf Distanz zu halten. Ein Derby lebt noch mehr vom Willen, Emotionen, Körpersprache und Einsatz.“

Bissingen mit Moral und Konterstärke

Der Gegner reist mit Selbstvertrauen an. „Die Bissinger Mannschaft ist intakt und hat am vergangenen Wochenende in Oberachern einen 1:3 Rückstand mit einem Mann weniger einen Punkt ergattert und von einem gefühlten Sieg gesprochen“, lobte Marinic. „Das spricht für Ihre Moral und dass Sie sich nicht aufgeben. Sie kommen viel über Ihr Umschaltspiel, wo Sie ihre schnellen Spieler in Szene setzen wollen und Gefahr ausstrahlen. Darauf werden wir uns einstellen und vorbereitet sein.“

Ruhe mit Ball, Wucht im Kopf

Um im Derby erfolgreich zu sein, fordert der Trainer eine clevere Spielanlage: „Wir brauchen viel Ruhe und Geduld mit dem Ball sowie eine gute Restverteidigung und gilt es einfache Ballverluste zu vermeiden.“ Die taktische Disziplin sei nur ein Teil der Aufgabe, betonte Marinic: „Die taktische Herangehensweise ist jedoch das Eine, das andere die Tugenden und die Eigendynamik eines Derbys, und deren müssen wir uns von der ersten Minute weg bewusst sein.“

Personalsorgen vor dem Derby

Die TSG muss im Derby auf zahlreiche Stammkräfte verzichten. „Die Ausfallliste ist groß“, erklärte Marinic. „Zu den Langzeitverletzten Ali Ferati, Vincent Sadler gesellt sich nun auch Giuliano Greco, welcher nach einem OP-Eingriff im Knie nun auch längerfristig ausfallen wird.“ Hinzu kommen weitere Ausfälle: „Fehlen im Derby werden auch der Ex-Bissinger Tim Häußermann und Tim Pöhler sowie voraussichtlich Stürmer Fabijan Domic, welcher krankheitsbedingt nicht trainieren konnte.“

Derby mit Signalwirkung

Trotz der personellen Engpässe blickt Marinic optimistisch auf den Freitagabend. Das Derby bietet die Chance, die zuletzt schwankende Form zu stabilisieren und sich von den unteren Tabellenregionen abzusetzen – ein Spiel mit Symbolkraft, das mehr verspricht als nur drei Punkte.