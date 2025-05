TSG Backnang: "Für 90 Minuten werden diese Bekanntschaften ruhen"

Die TSG Backnang will nach dem überzeugenden 4:1-Heimsieg in der Oberliga gegen Nöttingen auch beim 1. FC Normannia Gmünd nachlegen. Trotz vieler alter Bekanntschaften steht für Trainer Mario Marinic nur eines im Vordergrund: Drei Punkte im Kampf um die bestmögliche Platzierung.

„Es gibt natürlich ein Treffen vieler alter Bekannten“, sagt Mario Marinic mit Blick auf das Duell in Gmünd. Gemeint ist vor allem das Verhältnis zu Trainer Zlatko Blaskic und Sportchef Stephan Fichter, mit denen Marinic in Backnang gemeinsam auf dem Platz stand. „Man kennt und schätzt sich“, erklärt er, stellt aber unmissverständlich klar: „Für 90 Minuten werden diese Bekanntschaften ruhen. Es ist ein Fußballspiel, wo es um drei Punkte geht.“

Die Normannia zeichnet sich laut Marinic durch ein „sehr spezielles taktisches System“ aus: „Sie spielen Mann gegen Mann über den ganzen Platz – und das in einer beeindruckenden Disziplin.“ Kein Team in der Liga setze dieses Prinzip so konsequent um. Die Achse mit Keeper Ellermann, Kapitän Gnaase, den Molinari-Brüdern und Offensivkraft Aschauer sei laut Marinic „das Herzstück“ der Gmünder Mannschaft: „Ich glaube, Aschauer und die Molinari-Brüder sind verantwortlich für die Hälfte aller Tore.“

Backnanger Selbstvertrauen nach Nöttingen-Sieg

Mit dem überzeugenden Heimerfolg gegen den FC Nöttingen im Rücken reist Backnang selbstbewusst an die Aalener Straße. „Wir sind gut drauf. Wir haben einen super Auftritt hingelegt“, lobt Marinic seine Mannschaft. Gleichzeitig mahnt er zur Fokussierung: „Auch jetzt in den restlichen vier Spieltagen gilt es, das Maximum rauszuholen.“

Ziel: Vier Spiele, zwölf Punkte

Die Rechnung des Trainers ist klar: „Es gibt noch zwölf Punkte zu vergeben. Mit diesem Ziel gehen wir in die restlichen Partien – wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Um das in Gmünd zu schaffen, brauche es „eine sehr konzentrierte und gute Leistung“ und vor allem „eine gute Zweikampfführung gegen dieses System.“

Veränderungen im Kader erwartet

Personell muss die TSG den Ausfall von Arda Gürsel verkraften, der sich im Training verletzt hat. Dafür kehren Toni Babic und Giuliano Greco zurück in den Kader. Marinic kündigt an: „Es wird auf jeden Fall taktische Veränderungen geben. Wir werden die Mannschaft bestmöglich vorbereiten und einstellen – und dann hoffentlich ein gutes Spiel abliefern.“