TSG Backnang: Flutlichtkracher in der 2. Runde des Verbandspokals

Für die Mannschaft von Mario Marinic kommt die Aufgabe nach einer insgesamt stabilen Vorbereitung. Nach dem 4:4 zum Auftakt gegen den FC Esslingen gewann die TSG fünf Testspiele nacheinander. Die Generalprobe gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall brachte am Dienstag ein 2:0, allerdings mit Anlauf. In der ersten Halbzeit hatte Backnang zunächst Probleme, leistete sich zu viele Fehler und ließ Hall zu mehreren gefährlichen Situationen kommen. Erst nach der Pause übernahm der Oberligist klarer die Kontrolle.

Lukas Böhm brach in der 64. Minute den Bann, als er aus spitzem Winkel über den Innenpfosten zum 1:0 traf. Flavio Santoro verwandelte in der 80. Minute einen Foulelfmeter nach einem Vergehen an Cayan Demirköprü zum 2:0. Der letzte Test zeigte damit beides: Backnang muss wacher beginnen, besitzt aber die Qualität, ein Spiel mit Geduld und Wechselimpulsen auf seine Seite zu ziehen.

In Bietigheim-Bissingen wird genau diese Ernsthaftigkeit gefragt sein. Der FSV ist zwar abgestiegen, dürfte gegen den Oberligisten aber besonders motiviert sein. Zudem kommt es zum Wiedersehen mit Jannik Dannhäuser, der eine Backnanger Vergangenheit hat und nun für die Nullachter spielt. Pokalspiele dieser Art leben von Emotion, enger Kulisse und der Hoffnung des Außenseiters, den Favoriten früh aus dem Rhythmus zu bringen.