TSG Backnang fährt ohne Julian Geldner zum 1. Göppinger SV Fußball-Oberligist aus Backnang muss mindestens drei Monate auf seinen verletzten Kapitän verzichten.

Der Mittelfeldmann verletzte sich zuletzt beim 5:2-Erfolg im Kellerduell beim 1. FC Rielasingen-Arlen schwer. „Die Syndesmose ist gerissen und es gibt am Wadenbein eine Absplitterung“, sagt Trainer Oguzhan Biyik. Das ereignete sich nach knapp einer Viertelstunde in der Partie bei einem Zweikampf. Bei Geldner ging es natürlich nicht mehr weiter, er musste anschließend ausgewechselt werden. „Das ist ein extrem bitterer Ausfall. Er fehlt uns als Kapitän, mit seiner Dynamik und seinen Tiefenläufen“, erklärt der sportliche Leiter Marc Erdmann. Etwas Glück im Unglück hat Geldner, dass die geschätzte Ausfallzeit von drei Monaten weitgehend in die Winterpause fällt und er nur die Spiele in Göppingen, gegen Reutlingen und in Großaspach verpasst.

Die TSG muss sich nun Gedanken machen, wie sie diesen Ausfall kompensiert. „Wir haben einen breiten Kader und müssen es auf mehrere Schultern verteilen“, sagt Coach Biyik. Für ihn war es wichtig, dass seine Mannschaft die Hiobsbotschaft recht gut verdaut und in Rielasingen deutlich gewonnen hat. Geldners Position im zentralen Mittelfeld nahm dabei Athanasios Coutroumpas ein. Es ist gut möglich, dass der 27-Jährige auch morgen in Göppingen von Beginn an auflaufen wird. „Ich habe mich noch nicht festgelegt und warte das Abschlusstraining ab“, so Biyik.

Die Backnanger wissen aber, dass die Aufgabe beim Tabellendritten in Göppingen nicht einfach wird. „Wir treffen auf eine gestandene Mannschaft, die viele bekannte Namen im Kader hat“, sagt der TSG-Coach. Dazu gehört auf jeden Fall Mijo Tunjic. Der Stürmer hatte zwei Tore beim 4:1-Erfolg der Göppinger in der Vorrunde in Backnang erzielt. „Er ist ein Goalgetter. Auf ihn müssen wir besonders aufpassen“, warnt Biyik. Er fordert von seinen Spielern: „Wir sollten da weitermachen, wo wir in Rielasingen aufgehört haben, und noch eine Schippe drauflegen.“ Der TSG-Trainer ist sich sicher, dass seiner Mannschaft die Wiedergutmachung für die Hinspielpleite gelingen kann. „Dafür müssen wir unsere Leistung zu 100 Prozent bringen.“

Während die Formkurve der Backnanger nach oben zeigt, enttäuschte Göppingen zuletzt bei der 0:5-Heimklatsche gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Das zeigt der TSG aber auch, dass die Göppinger etwas angeschlagen und durchaus zu bezwingen sind. Allerdings ist dabei Kapitän Julian Geldner nicht der einzige personelle Ausfall bei den Backnangern. Torhüter Marcel Knauß ist nach seiner Verletzung nun doch noch nicht so weit, um zwischen den Pfosten zu stehen. Noch keine Option ist zudem der langzeitverletzte Abwehrmann Michl Bauer. Außerdem stehen am morgigen Samstag die beiden Defensivspieler Philipp Zentler und Baba Mbodji jeweils aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.