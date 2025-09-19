TSG Backnang: "Es wartet ein gestandener Oberligist auf uns"

Selbstvertrauen nach dem Befreiungsschlag

„Der klare Heimsieg gegen ein bis dato ungeschlagenes Pforzheim gibt uns viel Selbstvertrauen“, sagte Mario Marinic nach dem 5:2-Erfolg. Entscheidend sei die Effizienz gewesen: „Wir waren brutal effektiv, anders als die Woche zuvor, als wir uns diesen Vorwurf gefallen lassen mussten.“ Zudem habe seine Mannschaft „gegen den Ball die taktische Maßnahme überragend umgesetzt und Pforzheim wenig spielerischen Raum gelassen“.

Potenzial in der Offensive sichtbar

Trotz der Stärke des Gegners betonte Marinic die eigene Durchschlagskraft: „Dass du die Offensivpower über 90 Minuten nicht ausschalten kannst, haben wir gesehen, andersherum aber haben wir es geschafft, gegen eine Spitzenmannschaft 5 Tore zu erzielen.“ Für ihn ist das ein klares Signal: „Man sieht, welches Potential in unserer jungen Mannschaft vorhanden ist.“ Nun gelte es, diese Entwicklung fortzuführen. „Es gilt die Leistung und Einstellung aber Woche für Woche zu bestätigen, sei es unter der Woche im Training bis hin zum Spielbetrieb am Wochenende.“

Oberachern als harter Prüfstein

Mit Blick auf den kommenden Gegner zeigte Marinic Respekt: „Die kommende Aufgabe mit SV Oberachern wird nicht einfacher werden. Es wartet ein gestandener Oberligist auf uns, der seit über einem Jahrzehnt in der Oberliga beheimatet ist.“ Oberachern habe „die vergangene Runde auf einem starken 6. Platz“ beendet und sei auch in die neue Saison ordentlich gestartet. „Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe“, so der Backnanger Trainer.

Individuelle Qualität beim Gegner

Besonders warnte Marinic vor der Offensive: „Sie gelten als robust, unangenehm sowie sehr spielstark, versuchen vieles auch spielerisch zu lösen, verfügen mit Marin Stefotic und Nico Huber über ein starkes Oberliga-Sturmduo.“ Diese Qualität werde seine Mannschaft fordern, auch in der Defensive höchste Konzentration zu zeigen.

Personelle Ungewissheiten

Offen ist der Einsatz von Abwehrchef Patrick Tichy. „Er droht auszufallen, da er die ganze Woche über krank war“, erklärte Marinic. Positiv stimmte ihn dagegen die Rückkehr von Tim Pöhler ins Mannschaftstraining nach langer Verletzungspause. „Er stellt aber noch keine Option fürs Wochenende dar.“