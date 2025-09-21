TSG Backnang: "Es war ein Fight bis zur letzten Minute"

Schwere Bedingungen im Renchtal

„Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel. Wir hatten aber heute nicht nur einen Gegner zu bezwingen, sondern zwei. Die Temperaturen, es war unglaublich, die Hitze“, erklärte Mario Marinic. Unter diesen Voraussetzungen sei es für beide Mannschaften schwer gewesen, „wirklich über die Schmerzgrenze hinaus“ zu gehen. Der Trainer zollte beiden Teams Respekt: „Es war ein Fight bis zur letzten Minute, was hier alles investiert wurde.“

Backnang kommt zweimal zurück

Der frühe Rückstand durch Rachid Gueddin brachte die TSG nicht aus dem Konzept. „Meine Mannschaft hat unglaubliche Moral bewiesen, kommt ja zweimal nach einem Rückstand zurück und verdient sich auch diesen Auswärtspunkt“, so Marinic. Nach dem Handelfmeter von Flavio Santoro zum 1:1 sprach er von einer „gerechten Punkteteilung“ zur Pause.

Wechsel bringen Impulse

Nach dem Seitenwechsel nutzte Marin Stefotic einen Ballverlust zum 2:1 für Oberachern. Doch Backnang reagierte erneut. „Die Impulse von der Bank waren unglaublich wichtig“, betonte Marinic. Ein Freistoß von Flavio Santoro leitete das 2:2 durch Julian Geldner ein. „Das macht Julian Gelbner dann auch verdient das 2:2“, kommentierte der Trainer zufrieden.

Ein gerechtes Remis

In der Schlussphase fehlten beiden Seiten die Kräfte. „Am Ende hat man schon gemerkt, dass wir Körner gelassen haben, auch der Gegner. Da waren es dann viele lange Bälle beider Mannschaften“, schilderte Marinic. Er sprach von einer „gerechten Punkteteilung“ und ergänzte: „Wir bleiben jetzt im vierten Spiel in Folge ungeschlagen.“

Blick auf die Heimspiele

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben richtete Marinic den Fokus nach vorne: „Und damit fahren wir dann auch nach Hause und bereiten uns dann kommende Woche beziehungsweise auf jetzt zwei Heimspiele gegen Essingen und Denzlingen vor.“ Der Punkt in Oberachern soll für Selbstvertrauen sorgen: „Wir freuen uns über den Punktgewinn gegen einen starken Gegner in Oberachern.“