TSG Backnang erzielt ein 1:1 Bezirksliga-Fußballerinnen holen einen Punkt.

Ein 1:1 erzielten die Fußballfrauen der TSG Backnang im Bezirksliga-Heimspiel gegen den TSV Bernhausen. In der 7. Minute verfehlte Emily Frank mit einem 20-Meter-Schuss das TSV-Gehäuse. Die TSG blieb am Drücker und belohnte sich in der 25. Minute. Nach einem Eckball von Frank nickte Timea Hari zum 1:0 ein. Das Etzwiesenteam war gewillt, das Ergebnis auszubauen.

Der Sololauf von Antonia Obermeier wurde in der 36. Minute gestoppt. Auf der Gegenseite parierte Torhüterin Stefania Creolese in der 42. Minute einen abgefälschten Schuss von Justine Richter. Zu Beginn der zweiten Halbzeit scheiterte Hari. Danach kam Bernhausen auf und hatte im Mittelfeld ein Übergewicht. Zehn Minuten vor dem Ende erzielte Bernhausens Emilia Schickgram den 1:1-Ausgleich.

