TSG Backnang erwartet in Essingen einen dicken Brocken

Rückenwind aus dem Oberachern-Spiel Der Sieg gegen Oberachern war für Backnang in mehrfacher Hinsicht wichtig. Die Mannschaft führte durch Lukas Glaser und Ali Ferati bereits 2:0, ließ den Vorsprung nach der Pause aber wieder entgleiten, ehe Julian Geldner in der 88. Minute doch noch das 3:2 erzielte. Dieser Erfolg brachte nicht nur drei Punkte, sondern auch die Bestätigung, dass Backnang enge Spiele wieder für sich entscheiden kann. Mit 33 Punkten hat sich die Mannschaft vorerst im Mittelfeld festgesetzt.

Essingen mit spätem Punkt in Mannheim

Der kommende Gegner hat seinerseits ein Ergebnis mit Signalwirkung mitgebracht. Beim VfR Mannheim holte Essingen ein 2:2 und traf dabei erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Zuvor hatte Niklas Groiß die Gäste in Führung gebracht, ehe Mannheim das Spiel drehte. Max Neunhoeffer rettete Essingen schließlich noch den Punkt. Das Ergebnis unterstreicht, dass die Gastgeber nicht ohne Grund in der Spitzengruppe stehen und auch in schwierigen Spielverläufen Antworten finden.

Hinspiel als Warnung

Das erste Duell dieser Saison endete aus Backnanger Sicht besonders bitter. Die TSG führte zuhause zweimal, zunächst durch Sebastian Gleißner, später durch Julian Geldner, und verlor dennoch mit 2:3. Essingen traf durch Benjamin Dudda doppelt und durch Besnik Koci, während Backnang in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Flavio Santoro zusätzlich geschwächt war. Das Hinspiel zeigt damit, wie schmal der Grat in diesem Vergleich sein kann – und wie schnell ein gutes Ergebnis verloren geht.