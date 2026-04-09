TSG Backnang erwartet in Essingen einen dicken Brocken

Die TSG Backnang geht mit neuem Selbstvertrauen in den 27. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Nach dem späten 3:2 gegen den SV Oberachern wartet nun mit dem TSV Essingen eine Auswärtsaufgabe bei einem Team aus der Spitzengruppe. Backnang reist als Tabellenelfter an, Essingen steht auf Rang drei. Für die TSG ist es damit ein Spiel, das zwischen Stabilisierung und nächster Bewährungsprobe steht.
Rückenwind aus dem Oberachern-Spiel
Der Sieg gegen Oberachern war für Backnang in mehrfacher Hinsicht wichtig. Die Mannschaft führte durch Lukas Glaser und Ali Ferati bereits 2:0, ließ den Vorsprung nach der Pause aber wieder entgleiten, ehe Julian Geldner in der 88. Minute doch noch das 3:2 erzielte. Dieser Erfolg brachte nicht nur drei Punkte, sondern auch die Bestätigung, dass Backnang enge Spiele wieder für sich entscheiden kann. Mit 33 Punkten hat sich die Mannschaft vorerst im Mittelfeld festgesetzt.
Essingen mit spätem Punkt in Mannheim
Der kommende Gegner hat seinerseits ein Ergebnis mit Signalwirkung mitgebracht. Beim VfR Mannheim holte Essingen ein 2:2 und traf dabei erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Zuvor hatte Niklas Groiß die Gäste in Führung gebracht, ehe Mannheim das Spiel drehte. Max Neunhoeffer rettete Essingen schließlich noch den Punkt. Das Ergebnis unterstreicht, dass die Gastgeber nicht ohne Grund in der Spitzengruppe stehen und auch in schwierigen Spielverläufen Antworten finden.
Hinspiel als Warnung
Das erste Duell dieser Saison endete aus Backnanger Sicht besonders bitter. Die TSG führte zuhause zweimal, zunächst durch Sebastian Gleißner, später durch Julian Geldner, und verlor dennoch mit 2:3. Essingen traf durch Benjamin Dudda doppelt und durch Besnik Koci, während Backnang in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Flavio Santoro zusätzlich geschwächt war. Das Hinspiel zeigt damit, wie schmal der Grat in diesem Vergleich sein kann – und wie schnell ein gutes Ergebnis verloren geht.
Was für die TSG zählt
Backnang wird in Essingen vor allem darauf achten müssen, die eigene Ordnung auch dann zu halten, wenn das Spiel enge Wendungen nimmt. Der Sieg gegen Oberachern hat gezeigt, dass die Mannschaft offensiv zulegen kann, zugleich aber auch, wie schnell eine klare Führung wieder in Frage gestellt werden kann. Gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe dürfte deshalb vor allem die Balance aus Kompaktheit und Konsequenz entscheidend sein. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht der TSG Backnang.