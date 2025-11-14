TSG Backnang erwartet den Primus: "Sie stehen zu Recht auf Platz 1"

Ausgangslage und Tabelle

Aalen reist als Erster (42 Punkte, 37:8 Tore) an, Backnang liegt im Verfolgerfeld des Mittelfelds und braucht einen präzisen, kontrollierten Auftritt. Die Abschlusstabelle der Hinrunde ist zwar noch nicht geschrieben, doch die Kräfteverhältnisse sind klar. Gerade deshalb richtet die TSG den Blick auf das eigene Fundament: verlässliche Abläufe, Restverteidigung, Disziplin in den Zonen vor dem eigenen Strafraum. Mario Marinic fasst den bisherigen Kurs nüchtern: „Wir sind konstant inkonstant.“ Der Trainer benennt den Prüfstein deutlich: „Mit Aalen kommt der ungeschlagene Tabellenführer und Herbstmeister.“

Lehren aus Göppingen

Der jüngste Auswärtsauftritt liefert harte, aber verwertbare Befunde. Marinic erinnert: „Eine sehr gute Halbzeit reicht eben nicht immer um ein Fußballspiel zu gewinnen, schon gar nicht gegen Göppingen.“ In Hälfte zwei verlor die TSG Struktur und Konsequenz, mit spürbaren Folgen: „In der 2. Halbzeit haben wir viele falsche Entscheidungen getroffen, schlecht verteidigt und Göppingen förmlich zum Tore schießen eingeladen.“ Der verpasste Puffer für die Tabelle wiegt: „Wir haben die Chance verpasst, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren.“

Der Gegner VfR Aalen im Profil

Aalens Kader steht für Balance zwischen Erfahrung und Tempo. Marinic würdigt die Kaderarbeit: „Aalen hat perfekte Transfers getätigt.“ In der Statik zentral: „Bei den Neuzugängen ist Thomas Geyer zu nennen, der 34-jährige Ex-Profi kam vom SSV Ulm und organisiert mit Kapitän Ali Odabas die Abwehr.“ Das Mittelfeld trägt die Regie: „Im Mittelfeld führt Ex- Pforzheimer und Spielermacher Yusuf Kahriman Regie, der das ganze Aufbauspiel initiiert.“ Für Tiefe sorgen die Offensivaußen: „Auf der Außenbahn haben Sie mit Ex-Essinger Dean Melo mit den besten Tiefen- und Tempospieler der Oberliga dazugewonnen.“

Schlüssel zur Begegnung

Die TSG erwartet wenige, dafür hochwertige Momente im letzten Drittel. Marinic betont den Anspruch: „Der Reiz liegt nicht nur am Gewinnen, sondern auch der Erste zu sein, der Sie schlägt.“ Zugleich bleibt die Voraussetzung eindeutig: „Es ist klar, dass vieles zusammenkommen muss.“ Defensive Stabilität ist das Einfallstor zur Chance: „Getreu dem Motto, Abwehr gewinnt Meisterschaften, haben Sie nur 8 Gegentore in 16 Partien kassiert. Eine überragende Quote.“ Die Konsequenz für Backnang lautet: „Wir werden nicht viele Chancen bekommen, doch wenn wir Sie bekommen, müssen wir eiskalt sein.“

Tiefe des VfR-Kaders und taktische Folgerungen

Aalen verfügt auch jenseits der Startelf über Qualität und Variabilität. Marinic unterstreicht: „Wohl dem, der auch noch über Spieler wie Steffen Kienle, Stefan Wächter, Michael Schaupp oder Luigi Campagna als Optionen auf der Bank verfügt.“ Vorn besitzt der Tabellenführer Alternativen mit Abschluss- und Bindungsqualitäten: „Im Angriff wurden Benjamin Kindsvater unter anderem Niklas Antlitz von Regionalligist Fulda an die Seite gestellt.“

Trainerbank, Mentalität und Erwartungskorridor

Der Spitzenreiter ist auch an der Seitenlinie gefestigt: „Und natürlich haben sie mit Beniamino Molinari einen Trainer besetzt, der fachlich und menschlich hervorragende Arbeit leistet.“ Das Tabellenbild ist verdient: „Sie stehen zu Recht auf Platz 1.“ Marinic ordnet die Perspektive ohne Pathos: „Es würde mich schwer wundern, wenn Sie am Ende nicht oben stehen.“

Rahmenbedingungen und Kaderlage

Die personelle Decke bleibt schmal, das beeinflusst Wechselrhythmus und Intensitätsmanagement. Marinic stellt klar: „Die Kadersituation hat sich nicht verbessert, eher verschlechtert, denn hinter dem Einsatz von Flavio Santoro steht auch ein großes Fragenzeichen.“ Just deshalb ist die Idee des geschlossenen Auftritts zentraler denn je: kurze Wege, klare Rollen, Hilfeaktionen vor der Kette. Die Partie verlangt von Beginn an Wachsamkeit bei zweiten Bällen und Flugbällen in die Tiefe. Ein enges, sauberes Spiel ohne Einladungspässe ist die Basis, auf der ein Ergebnis möglich wird.

Schlussgerade der Hinrunde

Es ist die letzte Aufgabe der Vorrunde, und sie ist eine Bewährungsprobe. Die TSG setzt auf die eigenen Bestwerte der starken Halbzeiten dieser Saison und auf eine Fehlerquote, die den Tabellenführer zwingt, sich Chancen zu erarbeiten statt sie geschenkt zu bekommen. Marinic formuliert den sportlichen Antrieb schlicht und präzise: „Wir freuen uns auf diese sehr anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe, vor einer hoffentlich tollen Zuschauerkulisse.“