TSG Backnang erwartet bayrischen Spitzenreiter

In der Vorbereitung zur zweiten Hälfte der Oberliga Baden-Württemberg steht die TSG Backnang aktuell in der finalen Phase. Nach dem 9:0-Sieg beim SV Allmersbach unter der Woche, erwartet die Elf von Trainer Mario Marinic am Samstag einen bayrischen Tabellenführer.
Eine erfolgreichere Hinserie liegt hinter dem ASV Neumarkt, der zur Winterpause die Bayernliga Nord als Tabellenführer anführt. Nun gastiert das bayrische Team zum Testspiel beim Oberligisten zu einem spannenden Vergleich. Auf dem Plan der aktuellen Vorbereitung stehen noch zwei Testpartien vor dem Oberligastart am 21. Februar. Neben dem Test am Samstag gegen Neumarkt, steht eine Woche später ein weiterer interessanter Test gegen Verbandsliga-Aufsteiger FSV Waiblingen.
Nach einem schwachen Auftritt am Wochenende ging es für die TSG Backnang am Dienstag zum Bezirksliga-Nachbar SV Allmersbach. Dort zeigte der Oberligist in beiden Durchgängen einen souveränen Auftritt und setzte sich am Ende mit 9:0 durch. Bereits zur Pause führte der Favorit mit 4:0. Tim Pöhler (6.), Fabijan Domic (13.), Mika Müller (33.) und Fabijan Domic (39.) sorgten für die Treffer im ersten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel sorgten Domic mit einem Doppelpack (55., 64.) sowie Mark Gashi (58.), Ayman Mouhssine (89.) und Marlon Suckut (89.) für weitere Tore. Die Mannschaft von Trainer Mario Marinic kann mit dem Auftritt beim Spitzenreiter der Bezirksliga Rems/Murr/Hall durchaus zufrieden sein.
