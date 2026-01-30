TSG Backnang: Erst Verbandsligist dann Bezirksliga-Spitzenreiter

In der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg stehen die Backnanger mit einem knappen Vorsprung auf die Abstiegszone auf dem 13. Platz. Vor der Rückkehr in den Spielbetrieb mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC II am 21. Februar hat die Marinic-Elf von vier Testspiele geplant. Das nächste Auftritt der Testreihe steht am morgigen Samstag um 14 Uhr beim TSV Oberensingen an und damit beim Vierten der Verbandsliga Württemberg. Oberensingen hat zwar bereits sieben Zähler Rückstand auf den Zweiten FC Holzhausen, dennoch steht die Mannschaft des scheidenden Trainers Leonard Gijni (verlässt den Verein im Sommer) mit zehn Siegen aus 18 Partien und 44 erzielten Toren ordentlich dar. Auf die Backnanger wartet daher ein echter Gradmesser. Gerade da der letzte Test gegen die SG Schorndorf unter der Woche noch dem Schnee zum Opfer fiel und man stattdessen drinnen aktiv werden musste.