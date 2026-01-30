TSG Backnang: Erst Verbandsligist dann Bezirksliga-Spitzenreiter

Die Wintervorbereitung der TSG Backnang ist in diesem Jahr vor allem eines: ein Ringen um Verlässlichkeit. Platz 13 zur Pause, 22 Punkte, ein Torverhältnis von 30:38 – das ist weder Absturz noch Entwarnung, eher eine Zwischenbilanz, die jede Nachlässigkeit bestraft. Umso wichtiger sind die Testspiele, in denen weniger die Schönheit zählt als die Frage: Wie reagiert diese Mannschaft, wenn es gegen sie läuft?
In der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg stehen die Backnanger mit einem knappen Vorsprung auf die Abstiegszone auf dem 13. Platz. Vor der Rückkehr in den Spielbetrieb mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC II am 21. Februar hat die Marinic-Elf von vier Testspiele geplant. Das nächste Auftritt der Testreihe steht am morgigen Samstag um 14 Uhr beim TSV Oberensingen an und damit beim Vierten der Verbandsliga Württemberg. Oberensingen hat zwar bereits sieben Zähler Rückstand auf den Zweiten FC Holzhausen, dennoch steht die Mannschaft des scheidenden Trainers Leonard Gijni (verlässt den Verein im Sommer) mit zehn Siegen aus 18 Partien und 44 erzielten Toren ordentlich dar. Auf die Backnanger wartet daher ein echter Gradmesser. Gerade da der letzte Test gegen die SG Schorndorf unter der Woche noch dem Schnee zum Opfer fiel und man stattdessen drinnen aktiv werden musste.
Der nächste Test nach dem Auftritt gegen Oberensingen lässt allerdings nicht lange auf sich warten. Bereits am Dienstag nimmt die TSG eine kurze Anreise auf sich und gastiert bei Bezirksliga-Spitzenreiter SV Allmersbach und damit beim "kleinen" Nachbar. Die Allmersbacher spielen bislang eine ordentliche Saison und zählen zu den Kandidaten für den Aufstieg in die Landesliga. Es wird sich in den beiden kommenden Testpartien zeigen, wo die Backnanger zum aktuellen Zeitpunkt der Vorbereitung stehen.