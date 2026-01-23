TSG Backnang: Erst später Ausgleich, nun Landesliga-Doppelpack

Die Wintervorbereitung ist für die TSG Backnang kein Schaulaufen, sondern eine Notwendigkeit. Als Tabellen-13. der Oberliga Baden-Württemberg geht die Mannschaft von Trainer Mario Marinic mit nur schmalem Polster auf die Abstiegszone in die zweite Saisonhälfte – jeder Test dient derzeit der Frage: Wie schnell wird aus Ansätzen wieder Stabilität?

Am vergangenen Samstag bot das 3:5 gegen die TSG Balingen ein Spiel, das in seiner Dramaturgie fast zu viel Lehrmaterial bereithielt. Vor 100 Zuschauern und unter der Leitung von Christian Buschmann geriet Backnang früh ins Schlingern: Ein Eigentor von Yusuf Tirso (2.) und zwei Treffer von Halim Eroglu (7., 14.) stellten rasch auf 0:3. Doch die Reaktion war bemerkenswert. Binnen fünf Minuten verkürzte Julian Geldner (17.), Mark Gashi legte zum 2:3 nach (22.) – Backnang war wieder im Spiel, mit Mut und Tempo. Nach der Pause verpasste Balingen vom Punkt die Vorentscheidung: Amney Moutassime scheiterte mit einem Foulelfmeter an Backnangs Torwart (48.). Dennoch zog der Regionalliga-Aufsteiger, der dort im Abstiegskampf steckt, später davon: Enrique Katsianas-Sanchez (66.) und Simon Klostermann (70.) erhöhten, Tim Pöhler verkürzte spät (86.).

Am Dienstag folgte beim SV Fellbach ein 3:3, das weniger wild begann, aber ebenso prüfte. Lorenz Ender brachte Backnang in Führung (15.), Patrick Fossi glich aus (24.). Kurz vor der Pause schlug das Spiel binnen Sekunden aus: Ender traf zum 1:2 (44.), Fossi antwortete sofort zum 2:1 (44.). Nach dem Wechsel lag Backnang erneut zurück (3:2 durch Baran Kara, 76.), ehe Patrick Tichy spät zum 3:3 ausglich (88.). Auch hier blieb ein Elfmeter ungenutzt: Ali Ferati scheiterte vom Punkt (42.). Fellbach, nach dem Oberliga-Abstieg nun im oberen Mittelfeld der Verbandsliga Württemberg, erwies sich als unangenehmer Gegner.

