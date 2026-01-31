TSG Backnang erlebt harten Test in Oberensingen - 1:5

Das heutige Testspiel in Oberensingen beginnt für die TSG Backnang mit einem frühen Warnsignal. Bereits in der 3. Minute geht der Gastgeber durch Simon Brandstetter mit 1:0 in Führung. Der Treffer kündigt sich an: ein starker Lauf über den rechten Flügel, eine unzureichende Klärung in der Backnanger Defensive, der Abpraller landet am langen Pfosten genau dort, wo der routinierte Brandstetter steht. Früh wird deutlich, dass Oberensingen die Anfangsphase entschlossener angeht.

Backnang benötigt einige Minuten, um Ordnung zu finden, reagiert dann jedoch. In der 17. Minute fällt der Ausgleich. Ali Ferati bringt einen gefühlvollen Freistoß in den Strafraum, Fabijan Domic verlängert den Ball ins untere Eck. Das 1:1 bringt kurzzeitig Stabilität und lässt hoffen, dass die Partie kippen könnte.

Doch diese Phase währt nicht lange. Nur fünf Minuten später schlägt Oberensingen erneut zu. Wieder ist es Simon Brandstetter, der per Kopfball zum 2:1 trifft. Die TSG gerät erneut in Rückstand, verliert in der Folge an Klarheit und findet defensiv nicht mehr den Zugriff, der nötig wäre, um das Spiel offen zu halten.

Nach der Pause setzt sich dieses Bild fort. Backnang bemüht sich, bleibt engagiert, doch Oberensingen zeigt sich effizient. In der 60. Minute erhöht Patrick Werner per Abstauber auf 3:1. In der 73. Minute trifft erneut Patrick Werner zum 4:1 und verschiebt die Kräfteverhältnisse endgültig.

Die Partie verliert nun zunehmend an Balance. In der 75. Minute sieht Patrick Tichy die Gelb-Rote Karte, Backnang muss die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Vier Minuten später fällt der letzte Treffer: Nico Schmid stellt in der 79. Minute auf 5:1. Vor 30 Zuschauern endet ein Testspiel, das für Backnang deutlich macht, wie hoch die Anforderungen auch gegen einen Verbandsligisten sein können.

Das Ergebnis fällt klar aus, doch es ist Teil eines bewussten Lernprozesses. Die Niederlage zeigt defensive Schwächen, fehlende Konsequenz in entscheidenden Situationen und den Unterschied zwischen guten Phasen und durchgängiger Stabilität. Genau solche Spiele sind es, die in der Vorbereitung Orientierung geben.