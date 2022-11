– Foto: Nico Schoch

TSG Backnang enttäuscht gegen den SSV Reutlingen Einen herben Rückschlag im Kampf um den Verbleib in der Oberliga erleiden die Fußballer der TSG Backnang. Sie müssen auf den Etzwiesen gegen den SSV Reutlingen eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Nur Mert Tasdelen traf für die Roten mit einem verwandelten Handelfmeter.

Anstatt einen großen Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld in der Tabelle zu unternehmen, müssen sich die Backnanger im Abstiegskampf in der Oberliga weiter in Geduld üben. Nach den Punktgewinnen zuletzt in Rielasingen und Göppingen trauten die TSG-Fans ihrer Mannschaft im Heimspiel gegen den ebenfalls um den Ligaverbleib kämpfenden SSV Reutlingen ein weiteres Erfolgserlebnis zu.