TSG Backnang: "Einer der besten Halbzeiten in der Vorrunde"

Dominanz von Beginn an

Backnang erwischte einen idealen Start und setzte die klare Vorgabe des Trainers sofort um. Schon nach neun Minuten traf Sebastian Gleißner zum 1:0 und gab dem Spiel damit die Statik, die sich die TSG erhofft hatte. Die Mannschaft agierte im ersten Durchgang griffig, lauffreudig und passsicher, dazu mit gutem Timing in die Tiefe. Mario Marinic sprach nicht ohne Grund von „einer der besten Halbzeiten in der Vorrunde, die wir gespielt haben“. Die Gastgeber nutzten die bekannte Gmünder Defensivausrichtung, um immer wieder in den Strafraum zu kommen.

Beste Phase der Vorrunde

Die TSG ließ nach dem Führungstreffer nicht nach, sondern blieb höher und druckvoller als die Normannia. In der 29. Minute erhöhte Flavio Santoro auf 2:0 – zu diesem Zeitpunkt ein völlig folgerichtiger Zwischenstand, weil Backnang immer wieder in die gefährlichen Zonen kam. Marinic ordnete das so ein: „Wir waren so griffig, wir waren super eingestellt, waren überlegen, hochüberlegen gegenüber der Normania.“ Dass es zur Pause „vielleicht sogar 4:0, 5:0“ hätte stehen können, wie er sagte, war weniger Abwertung des Gegners als Ausdruck der eigenen Offensivqualität in diesen 45 Minuten. Wichtig war auch seine Feststellung: „Einfach die Leistung meiner Mannschaft anerkennen.“

Druckphase der Gäste nach der Pause

Wie im Fußball üblich, war das 2:0 zur Halbzeit ein „gefährliches“ Ergebnis. Marinic stellte fest: „Normania hat dann zwei Wechsel vorgenommen, kam gut aus der Kabine raus.“ In dieser Phase musste Backnang tiefer verteidigen, weil Gmünd mit mehr Körperlichkeit und langen Bällen agierte. Die Gäste hatten „die Möglichkeit zum Anschlusstreffer frühzeitig“, doch auch die TSG bekam „im Gegenzug die Möglichkeit auf das 3:0“. Gerade dieser verpasste dritte Treffer hielt die Begegnung offen und sorgte dafür, dass die Partie im letzten Drittel an Intensität gewann.

Später Anschluss, hart erarbeiteter Sieg

Weil Backnang das 3:0 nicht nachlegte, blieb Normannia im Spiel und kam in der 77. Minute durch Tim Grupp zum 2:1. Marinic beschrieb die Schlussphase so: „Es war dann eine ausgeglichene zweite Halbzeit.“ Die TSG musste nun „vieles nochmal wegverteidigen“, weil die Gäste „alles reingeworfen“ hatten. Entscheidend war, dass die Backnanger Ordnung hielten und die Restverteidigung in den letzten Minuten stabil bekamen. Am Ende blieb es beim 2:1 – „wir haben das Spiel verdient gewonnen, über die Zeit gerettet am Ende.“

Tabelle verbessert, Moral gestärkt

Mit nun 19 Punkten rückt die TSG im dicht gestaffelten Mittelfeld vor und lässt die Normannia vorerst auf Distanz. Marinic sagte klar: „Ich glaube, es gibt auch keine zwei Meinungen, dass wir als verdienter Sieger vom Platz gehen.“ Besonders hob er hervor, dass die Mannschaft „auch die Ausfälle aufgefangen hat heute“ und dass alle, „die reingekommen sind, die Tugenden auf den Platz gebracht“ hätten. Dieser Erfolg soll nun als Impuls für die kommenden Aufgaben dienen: „Das gibt uns hoffentlich jetzt auch nochmal einen Push, eine breite Brust für einen schweren November.“ Denn schon der nächste Auftritt wird kein Selbstläufer: „Es wird auch kein einfacher Gang nach Göppingen.“