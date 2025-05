TSG Backnang: "Eine super Mentalität auf den Platz bekommen"

Führung, Ausgleich, Antwort

„Wieder verdienter Sieg unsererseits“, bilanzierte Trainer Mario Marinic nüchtern, aber zufrieden. Bereits in der vierten Minute brachte Gentian Lekaj Backnang per Foulelfmeter in Führung. Die Gäste fanden gut in die Partie, setzten sich früh in der gegnerischen Hälfte fest und erarbeiteten sich über spielerische Lösungen die nötige Kontrolle. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Alexander Aschauer (17.) war ein Geschenk: „Leider durch einen individuellen Fehlpass hat die Nomannia ein Geschenk unsererseits zum 1:1 verwertet“, so Marinic. Doch Backnang ließ sich davon nicht beirren: Nach einem sehenswerten Spielzug erzielte Sebastian Gleißner in der 28. Minute die erneute Führung.

Nervöse zweite Hälfte, starke Abwehr

Nach dem Seitenwechsel war es vorbei mit der Dominanz: „In der zweiten Halbzeit hat uns ein bisschen die Ruhe gefehlt, haben viele falsche Entscheidungen getroffen“, analysierte Marinic. Normannia Gmünd erhöhte den Druck, ohne aber zu klaren Abschlüssen zu kommen. Ein Elfmeter hätte beinahe den Ausgleich gebracht – doch Backnangs Keeper entschärfte den Strafstoß mit einer starken Parade.

Reifeleistung in der Defensive

„Wir haben noch die Möglichkeiten, auf jeden Fall das 3:1 zu machen und den Sack frühzeitig zuzumachen“, haderte Marinic mit der eigenen Chancenverwertung. Dennoch blieb seine Elf stabil. Gmünd konnte trotz zunehmender Offensivbemühungen keine zwingenden Chancen mehr kreieren. Marinic lobte vor allem das gemeinsame Arbeiten gegen den Ball: „Weil wir wieder sehr gut, überragend gegen den Ball verteidigt haben. Von hinten bis nach vorne wieder wirklich eine super Mentalität auf den Platz bekommen haben.“

Rechnerisch sicher? Interessiert nicht.

Mit nun 46 Punkten liegt die TSG Backnang auf Platz acht – und hat sich in der Rückrunde eine starke Bilanz erarbeitet. „Eine wahnsinnige Rückrunde“, so Marinic. Ob der Klassenerhalt damit rechnerisch bereits gesichert ist, sei zweitrangig: „Ich weiß nicht, ob es mathematisch, rechnerisch noch möglich ist, abzusteigen. Am Ende des Tages interessiert es mich nicht. Wir machen weiter.“ Bereits am kommenden Freitag steht das nächste Heimspiel gegen den TSV Essingen auf dem Programm.